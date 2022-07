Atomówki powracają! Będzie nowy reboot serialu animowanego

"Atomówki" od nowa

"Dom dla zmyślonych przyjaciół pani Foster" też zostanie odświeżony

Do trzech razy sztuka? Po nowej serialowej wersji w 2016 roku i nieudanej próbie wersji aktorskiej " Atomówki " znów doczekają się rebootu. Nowy projekt powstaje we współpracy z autorem oryginału Craigiem McCrackenem Oryginalne " Atomówki " zadebiutowały w 1998 roku na stacji Cartoon Network. Tytułowe bohaterki zostały przypadkowo stworzone przez profesora Atomusa, kiedy to w jego laboratorium rozbiło się naczynie z tajemniczym "Związkiem X". Oryginalna wersja doczekała się sześciu sezonów.W 2016 roku na Cartoon Network zadebiutował pierwszy animowany reboot. Nowe " Atomówki " przetrwały na antenie stacji trzy sezony. Zaś w ubiegłym roku stacja CW zleciła realizację odcinka pilotowego aktorskiej wersji animacji. Projekt nie doczekał się zgody na produkcję całego sezonu.Szczegóły nowych "Powerpuff Girls" nie są na razie znane. Wiemy jedynie, że serial produkuje Hanna-Barbera Studios Europe.Hanna-Barbera Studios Europe nie poprzestaje tylko na nowych "Powerpuff Girls". W przygotowaniu jest również serial animowany "Foster’s Home for Imaginary Friends", czyli reboot " Domu dla zmyślonych przyjaciół pani Foster ". Nowa wersja pomyślana jest jako projekt przeznaczony dla dzieci w wieku przedszkolnym.Twórcą " Domu dla zmyślonych przyjaciół pani Foster " był także Craig McCracken . Jest to historia ośmioletniego Maksa, który zdaniem matki jest za duży na zmyślonego przyjaciela, dlatego też jego Bloo zostaje oddany do domu prowadzonego przez panią Foster, w którym zmyśleni bohaterowie czekają na adopcję. Bloo jednak nie zostanie adoptowany tak długo, jak długo Maks będzie go odwiedzał. Ta umowa daje początek całej masie niezliczonych przygód.