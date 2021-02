Aktorska wersja "Atomówek" coraz bliżej!

Stacja CW zamówiła pilot aktorskiego sequela " Atomówek ". Scenariusz napiszą wspólnie Heather Regnier (" iZombie ") i Diablo Cody (" Juno "), które będą także producentkami wykonawczymi.Wiadomo, że w nowej wersji tytułowe bohaterki będą ok. 20-letnimi kobietami, które niezbyt dobrze wspominają spędzone na walce z przestępcami dzieciństwo i lata nastoletnie. Mimo żalu do profesora próbują ułożyć sobie życie. Kiedy okaże się, że świat ich potrzebuje, Bajka Brawurka zjednoczą jednak siły.Twórcą oryginalnej animacji, która w 1998 roku zadebiutowała na Cartoon Network, był Craig McCracken . Tytułowe bohaterki zostały przypadkowo stworzone przez profesora Atomusa, kiedy to w jego laboratorium rozbiło się naczynie z tajemniczym "Związkiem X". Oryginalna wersja doczekała się sześciu sezonów. W 2016 roku próbowano ją reaktywować, jednak nowe odcinki spotkały się z entuzjastycznym przyjęciem ze strony fanów.