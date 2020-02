Autor "Fałszerzy" za kamerą remake'u tajskiego horroru

Austriak Stefan Ruzowitzky , reżyser nagrodzonych Oscaremoraz scenarzysta Stephen Susco łączą siły - napiszą i nakręcą horrorBędzie to remake tajskiego thrilleraw reżyserii Banjonga Pisanthanakuna oraz Parkpooma Wongpooma z 2007 roku. Nowy film opowie historię syjamskich bliźniaczek z Bostonu, których miłość i przyjaźń zostaje wystawiona na poważną próbę, gdy jedna z nich zakochuje się w nowopoznanym chłopaku. W trakcie operacji rozdzielenia dochodzi do nieprzewidzianych komplikacji, a w konsekwencji - do śmierci jednej z sióstr. Kilkanaście lat później jej duch powraca, by prześladować pozostałą przy życiu bohaterkę.Remake ma być gotowy na I kwartał 2021 roku. Będzie kręcony w USA.