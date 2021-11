Autor "Wstydu" i "Zniewolonego" nakręci "Blitz"

Steve McQueen - najważniejsze filmy

"Blitz" - twórcy

Laureat Oscara Steve McQueen (" Zniewolony ") wybrał swój najnowszy reżyserski projekt. W studiu New Regency i we współpracy z Working Title zrealizuje "Blitz" na podstawie swojego autorskiego pomysłu.Steve McQueen to jeden z najważniejszych, autorskich głosów we współczesnym kinie. Karierę rozpoczął w połowie lat 90. jako twórca filmów krótkometrażowych oraz artysta wizualny. Świat kina usłyszał o nim jednak dopiero w 2008 roku za sprawą wstrząsającego filmu " Głód " z Michaelem Fassbenderem (wyróżniony za zdjęcia na festiwalu w Cannes) o strajku głodowym bojownika IRA, Bobby'ego Sandsa. Jego współpraca z aktorem została kontynuowana trzy lata później w kontrowersyjnym " Wstydzie ", gdzie Fassbender zagrał mężczyznę zmagającego się z seksoholizmem.W 2013 roku McQueen nakręcił " Zniewolonego. 12 years a slave " na podstawie pamiętników porwanego i wywiezionego na Południe nowojoroczyka Solomona Northupa. Film przyniósł mu Oscara za najlepszy film w 2014 roku (a przy okazji dwie statuetki za scenariusz adaptowany dla najlepszej aktorki drugoplanowej, Lupity Nyong'o ), BAFTĘ oraz nominację do Złotego Globu. Dwa ostatnie projekty reżysera to " Wdowy ", czyli pierwsza próba zmierzenia się z formułą kina gatunkowego oraz doceniony przez widzów i krytyków serial " Mały topór " (zwiastun poniżej) o mniejszości karaibskiej w Londynie.Szczegóły projektu trzymane są na razie w tajemnicy. Wiadomo natomiast, że McQueen będzie reżyserem, scenarzystą i współproducentem. To również jego kolejna po " Wdowach " i " Zniewolonym " współpraca z New Regency. Zdjęcia mają rozpocząć się w przyszłym roku. Swoją cegiełkę do projektu dołożą również producenci z Working Title.