Nowi "Łowcy głów" w drodze. Mark Wahlberg w głównej roli

źródło: materialy promocyjne
Apple Original Films bierze na warsztat nową wersję norweskiego thrillera "Łowcy głów" z 2011 roku. W roli głównej wystąpi Mark Wahlberg. Scenariusz przygotuje natomiast Bill Dubuque, autor "Księgowego".

Wahlberg będzie też pełnił funkcję producenta projektu. 

GettyImages-2184880469.jpg Getty Images © Jose Perez/Bauer-Griffin
Mark Wahlberg

"Łowcy głów": norweski hit sprzed lat


Pierwowzór opowiadał o odnoszącym sukcesy łowcy głów, który dla utrzymania pozorów luksusowego życia kradnie dzieła sztuki. Kiedy jego celem staje się były dyrektor korporacji (w oryginale grany przez Nikolaja Costera-Waldaua), zaczyna się niebezpieczna gra w kotka i myszkę, w której stawką jest życie. 

Reżyserem oryginału jest Morten Tyldum – twórca nominowanej do Oscara "Gry tajemnic". Jednak po chłodno przyjętych "Pasażerach" z Jennifer Lawrence i Chris Pratt nie nakręcił jak dotąd nic nowego. 

Na razie nie ogłoszono, kto stanie za kamerą remake. 

Mark Wahlberg – gdzie ostatnio wiedzieliśmy?



Dla Wahlberga to kolejne filmowe wyzwanie po "Moim psie Arturze" i komedii akcji "Związek", gdzie zagrał u boku Halle Berry. Ostatnio mogliśmy go też oglądać w nowym filmie Shane'a Blacka "Nieczysta gra" dla platformy Amazon Primę.

"Łowcy głów": zobacz zwiastun



Łowcy głów  (2011)

 Łowcy głów

