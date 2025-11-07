Nowi "Łowcy głów" w drodze. Mark Wahlberg w głównej roli

Apple Original Films bierze na warsztat nową wersję norweskiego thrillera "Łowcy głów" z 2011 roku. W roli głównej wystąpi Mark Wahlberg. Scenariusz przygotuje natomiast Bill Dubuque, autor "Księgowego".
Wahlberg będzie też pełnił funkcję producenta projektu.
"Łowcy głów": norweski hit sprzed lat
Pierwowzór opowiadał o odnoszącym sukcesy łowcy głów, który dla utrzymania pozorów luksusowego życia kradnie dzieła sztuki. Kiedy jego celem staje się były dyrektor korporacji (w oryginale grany przez Nikolaja Costera-Waldaua
), zaczyna się niebezpieczna gra w kotka i myszkę, w której stawką jest życie.
Reżyserem oryginału jest Morten Tyldum
– twórca nominowanej do Oscara "Gry tajemnic
". Jednak po chłodno przyjętych "Pasażerach
" z Jennifer Lawrence
i Chris Pratt
nie nakręcił jak dotąd nic nowego.
Na razie nie ogłoszono, kto stanie za kamerą remake.
Mark Wahlberg – gdzie ostatnio wiedzieliśmy?
Dla Wahlberga to kolejne filmowe wyzwanie po "Moim psie Arturze
" i komedii akcji "Związek
", gdzie zagrał u boku Halle Berry
. Ostatnio mogliśmy go też oglądać w nowym filmie Shane'a Blacka
"Nieczysta gra
" dla platformy Amazon Primę.