Żegnaj, Hawkins, witaj, Hawkins? Bracia Dufferowie wracają do świata "Stranger Things"

Zbliżający się finał piątego sezonu "Stranger Things" wcale nie oznacza pożegnania z Hawkins. Obchodzony wczoraj przez fanów na całym świecie Dzień Stranger Things (rocznica zaginięcia serialowego Willa Byersa) przyniósł wieści o nowym projekcie z uniwersum.
"Stranger Things: Opowieści z '85"
"Stranger Things: Opowieści z '85" nadchodzą
Akcja animacji "Stranger Things: Opowieści z '85
" ma się toczyć między wydarzeniami przedstawionymi w drugim i trzecim sezonie oryginalnego serialu. Dobrze znani bohaterowie będą musieli stawić czoła nowym potworom i rozwikłać paranormalną zagadkę, przez którą mieszkańcy ich miasteczka nie mogą normalnie żyć. Poniżej prezentujemy krótkie wideo:
Obowiązki producentów wykonawczych przypadły Mattowi
i Rossowi Dufferom
. W obsadzie znaleźli się Brooklyn Davey Norstedt jako Jedenastka
, Jolie Hoang-Rappaport
jako Max, Luca Diaz
jako Mike, Elisha Williams
jako Lucas, Braxton Quinney jako Dustin, Ben Plessala jako Will oraz Brett Gipson
jako Hopper. Innym bohaterom głosu użyczą m.in. Odessa A’zion
, Janeane Garofalo
i Lou Diamond Phillips
.
Ostatnia przygoda w "Stranger Things". Zobacz nowe plakaty piątego sezonu
Netflix zaprezentował też serię nowych plakatów promujących zbliżający się piąty sezon. Trafi on na platformę już 27 listopada. Poniżej możecie zobaczyć grafiki z bohaterami, które obiegły już media społecznościowe:
Jesień roku 1987. Otwierające się bramy sprawiają, że całe Hawkins drży ze strachu. Nasi bohaterowie mają teraz tylko jeden cel — znaleźć i zlikwidować Vecnę. Ten jednak zniknął i nikt nie wie, gdzie jest i co planuje. Jakby tego było mało, władze obłożyły miasteczko kwarantanną i otoczyły wojskiem. Misję dodatkowo utrudnia to, że rząd chce za wszelką cenę dopaść Jedenastkę, co zmusza ją do pozostawania w ukryciu. Zbliża się rocznica zniknięcia Willa i narasta znajoma atmosfera przerażenia. W powietrzu czuć, że nadchodzi czas finałowego starcia z przeciwnikiem potężniejszym i groźniejszym, niż wszyscy poprzedni. Aby położyć kres temu koszmarowi, cała ekipa musi po raz ostatni dać z siebie wszystko.