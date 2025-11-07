Newsy "Odwilż" wraca do HBO Max. Weź udział w konkursie i odkryj tajemnicze hasło!
news

"Odwilż" wraca do HBO Max. Weź udział w konkursie i odkryj tajemnicze hasło!

Informacja sponsorowana /
https://www.filmweb.pl/news/%22Odwil%C5%BC%22+wraca+do+HBO+Max.+We%C5%BA+udzia%C5%82+w+konkursie+i+odkryj+tajemnicze+has%C5%82o-163815
&quot;Odwilż&quot; wraca do HBO Max. Weź udział w konkursie i odkryj tajemnicze hasło!
źródło: materialy promocyjne
Nowy sezon serialu "Odwilż" w HBO Max to jedno z najbardziej wyczekiwanych wydarzeń tej jesieni. Produkcja, która zyskała uznanie widzów i krytyków za mroczny klimat oraz intrygującą fabułę, powróciła z jeszcze większym ładunkiem emocji i zagadek. Z tej okazji HBO Max wraz z Filmwebem przygotowało wyjątkowy konkurs dla fanów serialu i miłośników kryminałów.

Tym razem uczestnicy zostaną zaproszeni do prawdziwej gry detektywistycznej. Na wybranych kartach Filmwebu ukryte zostały fragmenty hasła. Zadanie polegana odnalezieniu wszystkich części, ułożeniu ich w całość, a następnie udzielenie odpowiedzi na otwarte pytanie związane z serialem.

Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody – przenośne projektory Kiano Chill.

Konkurs trwa do 23 listopada 2025 r., a wyniki zostaną ogłoszone 25 listopada 2025 r.

"Odwilż" sezon 3. – zobacz zwiastun

"Odwilż" to produkcja, która udowodniła, że polski kryminał potrafi wciągać, zaskakiwać i trzymać w napięciu od pierwszej do ostatniej sceny. Nowy sezon obiecuje jeszcze więcej tajemnic i dramatów w scenerii chłodnego, deszczowego Szczecina.

Nie czekaj – rusz tropem ukrytych haseł i sprawdź, czy potrafisz odkryć tajemnicę, zanim zrobi to komisarz Zawieja.
"Odwilż" – nowy sezon już teraz tylko w HBO Max.

Konkurs możecie znaleźć TUTAJ.
Informacja sponsorowana

Powiązane artykuły Odwilż

Zobacz wszystkie artykuły

Odwilż  (2022)

 Odwilż

Najnowsze Newsy

Festiwale i nagrody Filmy

21. edycja Polskiego Kina Młodego Widza w Kinie Kultura

Filmy

John Carpenter szykuje kontynuację kultowego horroru?

4 komentarze

Sprawdź, gdzie obejrzysz filmy i seriale swoich ulubionych twórców

5 komentarzy
Filmy

Amanda Seyfried jako Chrystus? Oto pierwszy zwiastun

8 komentarzy
VOD Seriale Multimedia

"Stranger Things: Opowieści z '85": Zapowiedź nowego serialu

10 komentarzy
Filmy

Apple pozazdrościł Norwegom. Mark Wahlberg nowym łowcą głów

1 komentarz
VOD Seriale Filmy

Netflix: polski Top 10 tygodnia – ten film pokonał "Drugą Furiozę"