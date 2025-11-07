"Odwilż" wraca do HBO Max. Weź udział w konkursie i odkryj tajemnicze hasło!

Nowy sezon serialu "Odwilż" w HBO Max to jedno z najbardziej wyczekiwanych wydarzeń tej jesieni. Produkcja, która zyskała uznanie widzów i krytyków za mroczny klimat oraz intrygującą fabułę, powróciła z jeszcze większym ładunkiem emocji i zagadek. Z tej okazji HBO Max wraz z Filmwebem przygotowało wyjątkowy konkurs dla fanów serialu i miłośników kryminałów.
Tym razem uczestnicy zostaną zaproszeni do prawdziwej gry detektywistycznej. Na wybranych kartach Filmwebu ukryte zostały fragmenty hasła. Zadanie polegana odnalezieniu wszystkich części, ułożeniu ich w całość, a następnie udzielenie odpowiedzi na otwarte pytanie związane z serialem.
Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody – przenośne projektory Kiano Chill. Konkurs trwa do 23 listopada 2025 r., a wyniki zostaną ogłoszone 25 listopada 2025 r.
"Odwilż" sezon 3. – zobacz zwiastun"Odwilż
" to produkcja, która udowodniła, że polski kryminał potrafi wciągać, zaskakiwać i trzymać w napięciu od pierwszej do ostatniej sceny. Nowy sezon obiecuje jeszcze więcej tajemnic i dramatów w scenerii chłodnego, deszczowego Szczecina.
Nie czekaj – rusz tropem ukrytych haseł i sprawdź, czy potrafisz odkryć tajemnicę, zanim zrobi to komisarz Zawieja. "Odwilż" – nowy sezon już teraz tylko w HBO Max.
Konkurs możecie znaleźć TUTAJ
