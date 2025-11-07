Nowa funkcja Filmwebu: Sprawdź, gdzie obejrzysz filmy i seriale swoich ulubionych twórców

Wprowadziliśmy funkcję, która ułatwi życie wszystkim miłośnikom filmów i seriali. Od teraz na stronach osób – aktorów, reżyserów, scenarzystów i innych twórców – można w prosty sposób sprawdzić, które z ich filmów i seriali są aktualnie dostępne na platformach streamingowych.
Wygodne odkrywanie filmów z ulubionymi twórcami
Każdy z nas zna ten moment: po obejrzeniu świetnego filmu chcemy zobaczyć więcej produkcji z tym samym aktorem lub w reżyserii tego samego twórcy. Do tej pory trzeba było szukać tytułów ręcznie, a potem sprawdzać ich dostępność w różnych serwisach VOD. Teraz Filmweb rozwiązuje ten problem jednym kliknięciem.
Na profilu dowolnej osoby kina pojawiła się nowa sekcja, która pozwala filtrować filmografię pod kątem dostępności na platformach streamingowych. Wystarczy wybrać platformę – np. Netflix, HBO Max, Disney+, Prime Video czy Canal+
– a Filmweb pokaże tylko te tytuły, które możemy obejrzeć.
Oszczędność czasu i nowe inspiracje
Nowa funkcja to nie tylko wygoda, ale też sposób na odkrywanie mniej znanych dzieł ulubionych artystów. Może się okazać, że na naszej platformie czeka perełka, o której istnieniu nie mieliśmy pojęcia. Dzięki inteligentnym filtrom i przejrzystemu interfejsowi znalezienie czegoś ciekawego staje się szybkie i intuicyjne.
To mała zmiana, ale o dużym znaczeniu: teraz znalezienie filmu z Leonardo DiCaprio
, Meryl Streep
czy Quentinem Tarantino
w roli reżysera zajmie dosłownie chwilę. Nowa funkcja jest już dostępna dla wszystkich użytkowników Filmwebu.
Wystarczy wejść na profil dowolnej osoby kina i cieszyć się światem filmów w zasięgu ręki.