"Testament Ann Lee": Amanda Seyfried jako Chrystus? Oto pierwszy zwiastun

Amanda Seyfried wraca na ekran jako religijna liderka i kobieta, która wierzy, że jest żeńskim wcieleniem Chrystusa. W sieci zadebiutował zwiastun filmu "Testament Ann Lee", nowego projektu Mony Fastvold, współscenarzystki oscarowego "The Brutalist". Fastvold wyreżyserowała film i napisała scenariusz wspólnie z mężem, Bradym Corbetem.
Wśród producentów filmu znalazła się Polka Klaudia Śmieja-Rostworowska
.
"Testament Ann Lee" – oscarowy faworyt? Zobacz pierwszy zwiastun
Film "Testament Ann Lee"
opowiada historię założycielki sekty Shakersów – charyzmatycznej kobiety głoszącej równość płci i społeczną sprawiedliwość w XVIII-wiecznej Ameryce. Produkcja zawiera ponad tuzin oryginalnych hymnów Shakersów, które zamieniają się w widowiskowe, ekstatyczne sekwencje muzyczne z choreografią Celii Rowlson-Hall
("Vox Lux
") i muzyką zdobywcy Oscara Daniela Blumberga
("The Brutalist
").
Światowa premiera filmu odbyła się na festiwalu w Wenecji, gdzie "Testament Ann Lee
" otrzymało 15-minutową owację na stojąco. Krytycy zgodnie chwalili Seyfried za jedną z najlepszych ról w jej karierze.
W obsadzie znaleźli się również Thomasin McKenzie
("Jojo Rabbit
"), Lewis Pullman
("Top Gun: Maverick
"), Tim Blake Nelson
("Ballada o Busterze Scruggsie
"), Christopher Abbott
("Biedne istoty
") i Stacy Martin
("The Brutalist
").
"Testament Ann Lee
" zadebiutuje w wybranych kinach 25 grudnia.