"Testament Ann Lee": Amanda Seyfried jako Chrystus? Oto pierwszy zwiastun

Amanda Seyfried wraca na ekran jako religijna liderka i kobieta, która wierzy, że jest żeńskim wcieleniem Chrystusa. W sieci zadebiutował zwiastun filmu "Testament Ann Lee", nowego projektu Mony Fastvold, współscenarzystki oscarowego "The Brutalist". Fastvold wyreżyserowała film i napisała scenariusz wspólnie z mężem, Bradym Corbetem.

Wśród producentów filmu znalazła się Polka Klaudia Śmieja-Rostworowska.

"Testament Ann Lee" – oscarowy faworyt? Zobacz pierwszy zwiastun




Film "Testament Ann Leeopowiada historię założycielki sekty Shakersów – charyzmatycznej kobiety głoszącej równość płci i społeczną sprawiedliwość w XVIII-wiecznej Ameryce. Produkcja zawiera ponad tuzin oryginalnych hymnów Shakersów, które zamieniają się w widowiskowe, ekstatyczne sekwencje muzyczne z choreografią Celii Rowlson-Hall ("Vox Lux") i muzyką zdobywcy Oscara Daniela Blumberga ("The Brutalist").

Światowa premiera filmu odbyła się na festiwalu w Wenecji, gdzie "Testament Ann Lee" otrzymało 15-minutową owację na stojąco. Krytycy zgodnie chwalili Seyfried za jedną z najlepszych ról w jej karierze.

W obsadzie znaleźli się również Thomasin McKenzie ("Jojo Rabbit"), Lewis Pullman ("Top Gun: Maverick"), Tim Blake Nelson ("Ballada o Busterze Scruggsie"), Christopher Abbott ("Biedne istoty") i Stacy Martin ("The Brutalist").

"Testament Ann Lee" zadebiutuje w wybranych kinach 25 grudnia.

