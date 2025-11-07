Newsy Filmy John Carpenter szykuje kontynuację kultowego horroru?
Filmy

John Carpenter szykuje kontynuację kultowego horroru?

World of Reel / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/John+Carpenter+szykuje+kontynuacj%C4%99+kultowego+horroru-163816
John Carpenter szykuje kontynuację kultowego horroru?
źródło: Getty Images
autor: Michael Buckner
Czyżby John Carpenter, twórca takich klasyków jak "Halloween", "Oni żyją" i "Ucieczka z Nowego Jorku", szykował się do powrotu za kamerę? I to z kontynuacją jednego ze swoich najważniejszych tytułów? Czy jest szansa na "coś więcej" od Carpentera?
    

Czy powstanie "Coś 2"?



566605.jpg


W tym tygodniu John Carpenter pojawił się na Fan Expo w Filadelfii. Podczas spotkania z publicznością padło pytanie o szanse na kontynuację horroru "Coś".
    
Pracujemy nad tym teraz, odparł Carpenter.

Szybko jednak dodał: Nie wiem, zobaczymy.

Carpenter nie nakręcił filmu od czasu horroru "Oddział" z 2010 roku, który spotkał się z negatywną reakcją krytyki. Zobaczymy, czy reżyser faktycznie wróci jeszcze za kamerę. W wywiadzie sprzed dwóch lat twierdził, że woli obecnie grać w gry wideo oraz oglądać koszykówkę i tylko na tym mu zależy.
    

O czym opowiadało "Coś"?



Film "Coś" miał premierę w 1982 roku. Akcja toczy się zimą w odciętej od świata bazie naukowej na Antarktydzie. Śmierć sieje tam przybysz z nieznanej planety, którego pojazd rozbił się niegdyś na Ziemi i który właśnie teraz został zbudzony z lodowego snu. Ma on umiejętność nieograniczonej zmiany kształtów. Ponieważ egzystuje wyłącznie we wnętrzu żywego organizmu, próbuje upodobnić się do swego nosiciela.
     
W obsadzie znaleźli się m.in. Kurt Russell, Wilford Brimley i Keith David.

W 2011 powstał prequel, również zatytułowany "Coś" z Mary Elizabeth Winstead i Joelem Edgertonem. Reżyserował Matthijs van Heijningen Jr.

"Coś" – zwiastun


Powiązane artykuły John Carpenter

Zobacz wszystkie artykuły

Coś  (1982)

 Coś

Coś  (2011)

 Coś

Istota z innego świata  (1951)

 Istota z innego świata

The Thing: Terror Takes Shape  (1998)

 The Thing: Terror Takes Shape

Najnowsze Newsy

Festiwale i nagrody Filmy

21. edycja Polskiego Kina Młodego Widza w Kinie Kultura

Odwilż" wraca do HBO Max. Weź udział w konkursie!

Sprawdź, gdzie obejrzysz filmy i seriale swoich ulubionych twórców

5 komentarzy
Filmy

Amanda Seyfried jako Chrystus? Oto pierwszy zwiastun

8 komentarzy
VOD Seriale Multimedia

"Stranger Things: Opowieści z '85": Zapowiedź nowego serialu

11 komentarzy
Filmy

Apple pozazdrościł Norwegom. Mark Wahlberg nowym łowcą głów

1 komentarz
VOD Seriale Filmy

Netflix: polski Top 10 tygodnia – ten film pokonał "Drugą Furiozę"