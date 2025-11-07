John Carpenter szykuje kontynuację kultowego horroru?

Czyżby John Carpenter, twórca takich klasyków jak "Halloween", "Oni żyją" i "Ucieczka z Nowego Jorku", szykował się do powrotu za kamerę? I to z kontynuacją jednego ze swoich najważniejszych tytułów? Czy jest szansa na "coś więcej" od Carpentera?
Czy powstanie "Coś 2"?
W tym tygodniu John Carpenter
pojawił się na Fan Expo w Filadelfii. Podczas spotkania z publicznością padło pytanie o szanse na kontynuację horroru "Coś". Pracujemy nad tym teraz
, odparł Carpenter
.
Szybko jednak dodał: Nie wiem, zobaczymy. Carpenter
nie nakręcił filmu od czasu horroru "Oddział
" z 2010 roku, który spotkał się z negatywną reakcją krytyki. Zobaczymy, czy reżyser faktycznie wróci jeszcze za kamerę. W wywiadzie sprzed dwóch lat twierdził, że woli obecnie grać w gry wideo oraz oglądać koszykówkę i tylko na tym mu zależy.
O czym opowiadało "Coś"? Film "Coś" miał premierę w 1982 roku.
Akcja toczy się zimą w odciętej od świata bazie naukowej na Antarktydzie. Śmierć sieje tam przybysz z nieznanej planety, którego pojazd rozbił się niegdyś na Ziemi i który właśnie teraz został zbudzony z lodowego snu. Ma on umiejętność nieograniczonej zmiany kształtów. Ponieważ egzystuje wyłącznie we wnętrzu żywego organizmu, próbuje upodobnić się do swego nosiciela.
W obsadzie znaleźli się m.in. Kurt Russell
, Wilford Brimley
i Keith David
.
W 2011 powstał prequel, również zatytułowany "Coś
" z Mary Elizabeth Winstead
i Joelem Edgertonem
. Reżyserował Matthijs van Heijningen Jr
.
"Coś" – zwiastun