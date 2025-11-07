Newsy Filmy Festiwale i nagrody 21. edycja Polskiego Kina Młodego Widza w Kinie Kultura w Warszawie
21. edycja Polskiego Kina Młodego Widza w Kinie Kultura w Warszawie

źródło: materialy promocyjne
Wielkimi krokami zbliża się finał 21. edycji Polskiego Kina Młodego Widza. Choć pokazy w całej Polsce potrwają do pierwszych dni grudnia, tegoroczną trzymiesięczną edycję inicjatywy Stowarzyszenia Filmowców Polskich symbolicznie zakończy cykl seansów, warsztatów i spotkań w Kinie Kultura w Warszawie w dniach 17-21 listopada.
   
 Kolejny rok z rzędu warszawskie kinie Kultura w listopadzie zamieni się w miejsce, gdzie młodzi widzowie będą mogli zanurzyć się w świat wyobraźni, emocji i filmowej przygody, a także przekonać się, że kino to nie tylko rozrywka, lecz także sposób na poznawanie świata i samego siebie.

– Polskie Kino Młodego Widza to wyjątkowe święto filmu i edukacji. To miejsce, gdzie najmłodsi mogą nie tylko oglądać, ale także rozumieć kino – uczyć się, jak powstaje, jakie emocje budzi i dlaczego wciąż pozostaje jednym z najpiękniejszych sposobów opowiadania o świecie – mówi Katarzyna Gradowska ze Stowarzyszenia Filmowców Polskich.

W bogatym programie 21. edycji PKMW znajdziemy filmowe zestawy dla najmłodszych, a wśród nich pełne przygód odcinki popularnych serii "Agi Bagi", "Szmatkowego Królestwa" i "Bacznych Oczek" oraz krótkometrażowe animacje, jak poetycka opowieść o historii, pamięci i przemijaniu – "Pamięć drobinek" Dominiki Struzik i Marty Ejchart, "Kiki i Bouba: Brzoskwiniowa historia" kolektywu Studio Mufka, w lekki sposób pokazująca jak dziecięca wyobraźnia potrafi przetwarzać świat dźwięków i kształtów, "Zapakowany" Damiana Tchórzewskiego w przewrotny sposób podejmujący temat codzienności i potrzeby wyrwania się z rutyny, "Wędrówka światła" Agaty Zych stanowiąca refleksyjną podróż przez świat kolorów i emocji, wypełniony przygodami "Japcuś i złoty kapsel" Miłosza Makowieckiego czy będący refleksyjną historią o poszukiwaniu pewności siebie "Nie taki ostatni słoń" Grzegorza Koncewicza.
    
W zestawie animacji dla nieco starszych widzów znajdziemy m.in. "Inną bajkę" Aliny Poszepczyńskiej – krótką animację o sile przyjaźni i akceptacji, a także "Ziemniaki" Marcina Podolca, które w żartobliwy sposób opowiadają o rodzinnych relacjach, ojcostwie i wychowaniu, "MoMo i LuLu" w reżyserii Anity Kwiatkowskiej-Naqvi w symboliczny sposób dotykające tematów przyjaźni i poszukiwania bliskości, "Blask" Agaty Mikiny mówiący o sile drobnych gestów, "Nocne podgryzanie" Gabi Bani rozbrajające humorem nocne lęki i dziwne przyzwyczajenia oraz "Złoty step" Macieja Liska stanowiący metaforyczną opowieść o dojrzewaniu.

Szczególnym wydarzeniem będą pełnometrażowe projekcje z udziałem twórców. W spotkaniu po pokazie filmu "Dziadku, wiejemy!" wraz z reżyserką Olgą Chajdas w rozmowie z widzami udział weźmie Filip Tkaczyk. Z kolei po seansie "Światłoczułej" Tadeusza Śliwy kino Kultura gościć będzie Matyldę Giegżno i Bartłomieja Deklewę. Pokaz "Innego końca nie będzie" uświetnią reżyserka Monika Majorek oraz odtwórczyni roli głównej Maja Pankiewicz. A po uwielbianym przez młodą widownię "Smoku Diplodoku" będzie okazja do rozmowy z reżyserem Wojtkiem Wawszczykiem i grającym główną rolę Piotrem Polakiem. Młodzieżowa widownia obejrzy również jeden z absolutnych klasyków polskiego kina – "Ziemię obiecaną" Andrzeja Wajdy.

W programie znalazł się również zestaw krótkometrażowych dokumentalnych produkcji Studia Munka, na których składają się: "Echo" Emi Buchwald – pełen empatii dokument o radzeniu sobie z nieśmiałością i komunikacyjnymi deficytami, "Moja siostra" Mariusza Rusińskiego – opowiadający o relacjach rodzinnych i trudnej sztuce rozmowy o uzależnieniach oraz "Świeżak" w reżyserii Michała Edelmana i Tomasza Pawlika, który przygląda się realiom funkcjonowania w zakładzie poprawczym.

Integralną częścią programu PKMW są warsztaty edukacyjne. Organizowane wspólnie z Fundacją Loesje Polska "Krótko, twórczo, filmowo" to zajęcia z kreatywnego pisania, które uczą, jak tworzyć obrazy słowem i jak myśleć narracyjnie – niczym filmowiec. Uczestnicy poznają techniki pisarskie inspirowane surrealistami, Stephenem Kingiem czy Ernestem Hemingwayem, ucząc się, jak przekładać emocje na język opowieści. Z kolei warsztaty "Bądźmy wszyscy w kulturze! Prawa własności intelektualnej bez nudy" prowadzone przez specjalistów z Fundacji Legalna Kultura w przystępny sposób wprowadzają uczniów w świat prawa autorskiego i etyki korzystania z zasobów kultury.

Wszystkie pokazy i wydarzenia towarzyszące są bezpłatne i skierowane do zorganizowanych grup szkolnych, a zapisy prowadzi Katarzyna Syrytczyk (tel. 519 456 944, e-mail: k.syrytczyk@sfp.org.pl).

21. edycja Polskiego Kina Młodego Widza realizowana jest przez Stowarzyszenie Filmowców Polskich i współfinansowana jest przez Polski Instytut Sztuki Filmowej. W ramach inicjatywy odbyło się już ponad sto pokazów i spotkań w całej Polsce, w tym w ramach 50. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. W listopadzie i pierwszych dniach grudnia PKMW zagości jeszcze w Połczynie-Zdroju, Łodzi, Gdańsku, Kielcach, Katowicach, Rybniku i Tarnowie. 
