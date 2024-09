Avant Art Film: Przegląd Filmów Dokumentalnych o Muzyce

W programie tegorocznego przeglądu znajdą się fascynujące produkcje, które zabiorą widzów w różnorodne muzyczne podróże. Dokument(reż. Nicolas Jack Davies , Niemcy 2023) przybliży niezwykłą historię dwóch muzyków, których twórczość wykracza poza granice gatunkowe. Z kolei film(reż. Gulio Boato, Włochy, Niemcy, Francja 2022) zabierze nas w świat innowacyjnego kompozytora, którego prace redefiniują współczesną muzykę sceniczną.Dla miłośników muzyki eksperymentalnej i awangardowej,(reż. Oeke Hoogendijk , Holandia 2022) odkryje dziedzictwo jednego z najważniejszych kompozytorów XX wieku, Karlaheinza Stockhausena. Natomiast film(reż. Łukasz Ronduda Dawid Nickel , Polska 2024) przeniesie widzów w tętniącą życiem scenę rave’ową, oferując intensywne doświadczenie audiowizualne, które uzupełni spotkanie z twórcami filmu.Kolejnym wartym uwagi tytułem tj. pokaz premierowy filmu(reż. Ian White , Australia 2023), który opowie o jednym z najbardziej wpływowych zespołów punkowych, oferując nie tylko mocne dźwięki, ale także przy okazji pokazu filmu we Wrocławiu spotkanie z producentem filmu, który podzieli się swoimi doświadczeniami podczas pracy nad dokumentem. Na zakończenie, dokument(reż. Jon Day, RPA 2023) wprowadzi nas w świat kontrowersyjnej grupy Die Antwoord, oferując głęboki wgląd w fenomen zjawiska ZEF, również wzbogacony o spotkanie z gośćmi, na którym prowadzona będzie dyskusja naokoło tematu przemocy w branży muzycznej.Wydarzenie jest współfinansowane ze środków Miasta Wrocławia oraz Miasta st. Warszawy, co podkreśla jego znaczenie na mapie kulturalnej obu miast. Głównymi Partnerami Przeglądu są renomowane kina: Nowe Horyzonty we Wrocławiu oraz Iluzjon w Warszawie. Patronat medialny nad przeglądem objęły Filmweb oraz Pełna Sala.Avant Art Film to więcej niż przegląd filmowy – to święto muzyki w obrazach, które pozwala widzom zbliżyć się do artystów i zrozumieć, jak muzyka kształtuje nasze życie. Zapraszamy do udziału w 12. edycji we Wrocławiu oraz 8. edycji w Warszawie i wspólnego odkrywania magii filmów dokumentalnych o muzyce!