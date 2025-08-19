Newsy Seriale Multimedia Pierwszy polski serial Disney+! Zobacz zwiastun kryminału "Breslau"
Pierwszy polski serial Disney+! Zobacz zwiastun kryminału "Breslau"

12 września zadebiutuje "Breslau", czyli pierwszy polski serial oryginalny Disney+. Dziś platforma streamingowa zaprezentowała zwiastun oraz nowe plakaty kryminalnej produkcji. 

"Breslau": zwiastun serialu Disney+




"Breslau": fabuła, obsada i twórcy



Akcja ośmioodcinkowego serialu kryminalnego przenosi widzów do Breslau (obecny Wrocław) w 1936 roku. Zbliżają się XI Igrzyska Olimpijskie, a oczy całego świata zwrócone są w stronę stolicy III Rzeszy. Tymczasem, w Breslau dochodzi do brutalnego morderstwa, które może zaburzyć misternie utkaną propagandową kampanię i zakłócić wielkie święto sportu. Jedynym, który jest w stanie zamknąć śledztwo na czas, jest komisarz policji polskiego pochodzenia Franz Podolsky. Znany z kontrowersyjnych, lecz skutecznych metod działania, Podolsky staje twarzą w twarz z rosnącym w siłę złem. Mierząc się z własnymi demonami, rozpoczyna niebezpieczną grę z mordercą. Nieoczekiwanie, stawką okazuje się nie tylko jego kariera, ale także życie prywatne.





W rolę Franza Podolskiego wcielił się Tomasz Schuchardt. W pozostałych rolach wystąpili m.in.: Sandra Drzymalska, Ireneusz Czop, Agata Kulesza, Przemysław Bluszcz, Adam Bobik, Karolina Gruszka, Jakub Sierenberg, Bartłomiej Deklewa i Piotr Janusz.

"Breslau" wyreżyserował Leszek Dawid ("Jesteś Bogiem", "Ki"), a za scenariusz odpowiadają Bartosz Janiszewski ("Wataha") i Magdalena Żakowska ("Archiwista"). Autorem zdjęć jest Paweł Flis ("Interior", "Demon").

