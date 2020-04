Bóg nie pomógł. "God Friended Me" skasowane

Stacja CBS postanowiła skasować. Serial przetrwał dwa sezony.Bohateremjest zatwardziały ateista. Pewnego dnia otrzymuje na portalu społecznościowym zaproszenie od Boga, by został jego znajomym. To wywraca do góry nogami życie bohatera...Twórcy serialu nie zostali zaskoczeni decyzją CBS. Choć bowiem oficjalnie informacja o kasacji pojawiła się teraz, to szefowie stacji skontaktowali się już jakiś czas temu z producentami dając im możliwość przygotowania finałowych odcinków.