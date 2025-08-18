Newsy Filmy Box office Box Office USA: "Zniknięcia" ponownie na szczycie
Miniony weekend w amerykańskich kinach nie należał do specjalnie udanych. Widzowie zostawili w kasach jedynie 93 miliony dolarów, co stanowi drugi najsłabszy wynik od początku roku. Gorzej było tylko w dniach 9-11 maja, gdy wpływy z box office'u wyniosły 84 miliony.

"Zniknięcia" ponownie w koszulce lidera



Pozycję numer 1 obroniły "Zniknięcia". Horror Zacha Creggera zarobił od piątku do niedzieli 25 milionów dolarów, zaś łącznie na jego amerykańskim koncie znajduje się 89 milionów. Szacuje się, że wpływy filmu z USA mogą wynieść finalnie nawet 150 milionów dolarów. 


Dopiero na trzecim miejscu uplasowała się nowość - kino akcji "Nikt 2" z Bobem Odenkirkiem powracającym w roli niezniszczalnego speca od brudnej roboty. Pomimo dobrych opinii ze strony widzów oraz krytyków film zarobił na otwarcie jedynie 9,25 mln dolarów. Producenci  z pewnością liczyli na znacznie więcej, ale ostatecznie i tak zarobią na tym projekcie. Po pierwsze, jego budżet wyniósł zaledwie 25 milionów dolarów. Po drugie, tak jak oryginał z 2021 roku "Nikt 2" może liczyć na spory utarg z rynku VOD. 


Za podium znalazła się "Fantastyczna 4: Pierwsze kroki" z 8,8 mln dolarów przychodu. W porównaniu z poprzednim weekendem produkcja Marvela zaliczyła spadek popularności o 44%. Wydaje się raczej niemożliwe, że film przekroczy w USA granicę 300 milionów dolarów. Łączny stan konta na dziś to 247 milionów.

Pierwszą dziesiątkę zamyka hinduska produkcja "Coolie", która zadebiutowała w kinach w środku tygodnia, co przełożyło się na utarg w wysokości 6,4 mln. Wpływy z samego weekendu wyniosły 2,45 mln. 

Box office USA: 15-17 sierpnia 2025



#Tytułzarobił w weekendzarobił w sumietyg. na ekraniekina
1
Zniknięcia $25$8923450
2Zakręcony piątek 2 $14,5$54,723975
3Nikt 2$9,25$9,2513260
4Fantastyczna 4: Pierwsze kroki$8,8$24743355
5Pan Wilk i spółka 2$7,5$57,233380
6Superman $5,2$340,962655
7Naga broń$4,8$41,063027
8Jurassic World: Odrodzenie$2,9$332,172270
9F1: Film$2,66$182,881172
10Coolie$2,45$6,41800

W najbliższy weekend o zawartość portfeli widzów powalczą m.in. "Skomplikowani" z Dakotą Johnson oraz "Honey Don't" z Margaret Qualley.

