Box Office USA: "Zniknięcia" ponownie na szczycie

Miniony weekend w amerykańskich kinach nie należał do specjalnie udanych. Widzowie zostawili w kasach jedynie 93 miliony dolarów, co stanowi drugi najsłabszy wynik od początku roku. Gorzej było tylko w dniach 9-11 maja, gdy wpływy z box office'u wyniosły 84 miliony.
"Zniknięcia" ponownie w koszulce lidera
Pozycję numer 1 obroniły "Zniknięcia
". Horror Zacha Creggera
zarobił od piątku do niedzieli 25 milionów dolarów, zaś łącznie na jego amerykańskim koncie znajduje się 89 milionów. Szacuje się, że wpływy filmu z USA mogą wynieść finalnie nawet 150 milionów dolarów.
Dopiero na trzecim miejscu uplasowała się nowość - kino akcji "Nikt 2
" z Bobem Odenkirkiem
powracającym w roli niezniszczalnego speca od brudnej roboty. Pomimo dobrych opinii ze strony widzów oraz krytyków film zarobił na otwarcie jedynie 9,25 mln dolarów. Producenci z pewnością liczyli na znacznie więcej, ale ostatecznie i tak zarobią na tym projekcie. Po pierwsze, jego budżet wyniósł zaledwie 25 milionów dolarów. Po drugie, tak jak oryginał z 2021 roku "Nikt 2
" może liczyć na spory utarg z rynku VOD.
Za podium znalazła się "Fantastyczna 4: Pierwsze kroki
" z 8,8 mln dolarów przychodu. W porównaniu z poprzednim weekendem produkcja Marvela zaliczyła spadek popularności o 44%. Wydaje się raczej niemożliwe, że film przekroczy w USA granicę 300 milionów dolarów. Łączny stan konta na dziś to 247 milionów.
Pierwszą dziesiątkę zamyka hinduska produkcja "Coolie
", która zadebiutowała w kinach w środku tygodnia, co przełożyło się na utarg w wysokości 6,4 mln. Wpływy z samego weekendu wyniosły 2,45 mln.
Box office USA: 15-17 sierpnia 2025
| #
|Tytuł
|zarobił w weekend
|zarobił w sumie
|tyg. na ekranie
|kina
|1
|Zniknięcia
|$25
|$89
|2
|3450
|2
|Zakręcony piątek 2
|$14,5
|$54,7
|2
|3975
|3
|Nikt 2
|$9,25
|$9,25
|1
|3260
|4
|Fantastyczna 4: Pierwsze kroki
|$8,8
|$247
|4
|3355
|5
|Pan Wilk i spółka 2
|$7,5
|$57,2
|3
|3380
|6
|Superman
|$5,2
|$340,9
|6
|2655
|7
|Naga broń
|$4,8
|$41,0
|6
|3027
|8
|Jurassic World: Odrodzenie
|$2,9
|$332,1
|7
|2270
|9
|F1: Film
|$2,66
|$182,8
|8
|1172
|10
|Coolie
|$2,45
|$6,4
|1
|800
W najbliższy weekend o zawartość portfeli widzów powalczą m.in. "Skomplikowani
" z Dakotą Johnson
oraz "Honey Don't
" z Margaret Qualley
.