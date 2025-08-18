"F1: Film" zjeżdża na VOD w Stanach Zjednoczonych

Jak donosi portal World of Reel, "F1: Film" Josepha Kosinskiego w końcu zjeżdża na serwisy VOD w Stanach Zjednoczonych. Po niezwykle długim wyścigu w kinach na całym świecie rozkochana w motoryzacji produkcja z Bradem Pittem już 22 sierpnia stanie się dostępna na wyciągnięcie pilota.
To o tyle ważna informacja, że niektórym obserwatorom mogło się wydawać, że najnowszy film Josepha Kosinskiego
("Top Gun: Maverick
") nigdy nie zjedzie do internetowego pit stopu. Premierujący 25 czerwca obraz zarobił podczas swojego kinowego przemarszu niemal 600 milionów dolarów, będąc powszechnie chwalonym za swoje wizualne i realizacyjne wartości, możliwe do docenienia przede wszystkim na wielkim ekranie. Być może dlatego właśnie jego droga na VOD była dłuższa, niż można by się spodziewać; zwłaszcza, że za produkcję filmu odpowiadała firma Apple, której w teorii mogło zależeć na prędkim dołączeniu filmu do swojej płatnej biblioteki treści.
Przypomnijmy, że w "F1: Film
" wyścigowa legenda Sonny Hayes daje się namówić na powrót z emerytury, żeby poprowadzić zmagający się z problemami zespół Formuły 1 i zostać mentorem młodego mistrza kierownicy. Przy okazji dostaje szansę, by raz jeszcze stanąć na szczycie. Warto dodać, że nowe dzieło Josepha Kosińskiego
znalazło uznanie wśród krytyków na Filmwebie (średnia 6,9/10 na podstawie 44 opinii), jak i widzów (7,7/10), stając się jedną z najchętniej ocenianych produkcji tego roku.
W tej chwili nie wiadomo jeszcze, kiedy film trafi na serwisy VOD w naszym kraju, tak samo jak nieznana jest data dołączenia go do biblioteki abonamentowej serwisu Apple TV+. W polskich kinach "F1: Film
" wciąż jest pokazywany w regularnych seansach repertuarowych.
"F1: Film" – nasza recenzja