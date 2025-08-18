Dokument w Gdyni na 50. FPFF

FPFF to nie tylko kino fabularne! Tradycją Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych stała się prezentacja ważnych, głośnych i nagradzanych filmów dokumentalnych. W ramach jubileuszowej 50. edycji Festiwalu zaplanowaliśmy aż siedem pokazów zebranych w sekcji Dokument w Gdyni – w tym dwa we współpracy z Krakowskim Festiwalem Filmowym, a jeden z Millenium Docs Against Gravity. Tegoroczne filmy w sekcji Dokument w Gdyni to portrety twórców i twórczyń kina, ale także wstrząsające obrazy świata.
Dyrektorka Artystyczna Joanna Łapińska komentuje: Po świetnie przyjętej w tamtym roku pierwszej odsłonie sekcji Dokument w Gdyni wracamy z równie mocnym programem. Pokażemy poruszające historie mówiące o fundamentalnych wartościach. Przywołamy sylwetki filmowczyń i filmowców, którzy doskonale rozumieli, jaką siłę może mieć kino. Polskie dokumenty są wyraziste i odważne, co doskonale wybrzmi w tej części festiwalu.
Laureat głównej nagrody IDFA, "Pociągi
" Macieja Drygasa
, to poetycki esej, ukazujący, że w podróży pociągiem jest coś pięknego, magicznego, ale często też bardzo bolesnego. W filmie "Gość
" (reżyseria: Zuzanna Solakiewicz
, Zvika Gregory Portnoy
) poznamy syryjskiego uchodźcę Alhydera, który tkwi w limbo polsko-białoruskiej granicy. "Silver
" (reżyseria: Natalia Koniarz
) opowiada o katorżniczych warunkach w kopalniach srebra w boliwijskim Potosí. "Pod powierzchnią
" Kingi Michalskiej
to z kolei psychologiczna podróż przez współczesną Polskę, która splata ze sobą historie Polaków mieszkających w cieniu nazistowskich obozów zagłady.
Portrety
Dokumentalny portret "Pasażer Andrzej Munk
", zrealizowany przez Michała Bielawskiego
, przedstawia dorobek artystyczny reżysera polskiej szkoły filmowej, wykorzystując unikalne, częściowo nieznane materiały archiwalne, fragmenty filmów, kroniki i zdjęcia. W "Rysopisie znalezionym po latach
" (reżyseria: Sławomir Rogowski
, Stanisław Zawiśliński
) odnajdziemy wielowymiarowy portret jednego z najbardziej wyrazistych twórców polskiej kinematografii – Wojciecha Jerzego Hasa
. "Pasja według Agnieszki
" (reżyseria: Wojciech Staroń
) opowiada z kolei o jednej z najwybitniejszych montażystek polskiego kina, Agnieszce Bojanowskiej, oraz mistrzu obrazu, operatorze Bogdanie Dziworskim
– tematem dokumentu jest ich relacja i pasja wspólnego tworzenia.
50. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych odbędzie się w terminie 22–27 września 2025 roku w Gdyni. Producentem Festiwalu jest Pomorska Fundacja Filmowa w Gdyni.