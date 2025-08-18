Newsy Dokument w Gdyni na 50. FPFF
Dokument w Gdyni na 50. FPFF

FPFF to nie tylko kino fabularne! Tradycją Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych stała się prezentacja ważnych, głośnych i nagradzanych filmów dokumentalnych. W ramach jubileuszowej 50. edycji Festiwalu zaplanowaliśmy aż siedem pokazów zebranych w sekcji Dokument w Gdyni – w tym dwa we współpracy z Krakowskim Festiwalem Filmowym, a jeden z Millenium Docs Against Gravity. Tegoroczne filmy w sekcji Dokument w Gdyni to portrety twórców i twórczyń kina, ale także wstrząsające obrazy świata.


Dyrektorka Artystyczna Joanna Łapińska komentuje: 

Po świetnie przyjętej w tamtym roku pierwszej odsłonie sekcji Dokument w Gdyni wracamy z równie mocnym programem. Pokażemy poruszające historie mówiące o fundamentalnych wartościach. Przywołamy sylwetki filmowczyń i filmowców, którzy doskonale rozumieli, jaką siłę może mieć kino. Polskie dokumenty są wyraziste i odważne, co doskonale wybrzmi w tej części festiwalu.

Laureat głównej nagrody IDFA, "Pociągi" Macieja Drygasa, to poetycki esej, ukazujący, że w podróży pociągiem jest coś pięknego, magicznego, ale często też bardzo bolesnego. W filmie "Gość" (reżyseria: Zuzanna Solakiewicz, Zvika Gregory Portnoy) poznamy syryjskiego uchodźcę Alhydera, który tkwi w limbo polsko-białoruskiej granicy. "Silver" (reżyseria: Natalia Koniarz) opowiada o katorżniczych warunkach w kopalniach srebra w boliwijskim Potosí. "Pod powierzchnią" Kingi Michalskiej to z kolei psychologiczna podróż przez współczesną Polskę, która splata ze sobą historie Polaków mieszkających w cieniu nazistowskich obozów zagłady.

Portrety


Dokumentalny portret "Pasażer Andrzej Munk", zrealizowany przez Michała Bielawskiego, przedstawia dorobek artystyczny reżysera polskiej szkoły filmowej, wykorzystując unikalne, częściowo nieznane materiały archiwalne, fragmenty filmów, kroniki i zdjęcia. W "Rysopisie znalezionym po latach" (reżyseria: Sławomir Rogowski, Stanisław Zawiśliński) odnajdziemy wielowymiarowy portret jednego z najbardziej wyrazistych twórców polskiej kinematografii – Wojciecha Jerzego Hasa. "Pasja według Agnieszki" (reżyseria: Wojciech Staroń) opowiada z kolei o jednej z najwybitniejszych montażystek polskiego kina, Agnieszce Bojanowskiej, oraz mistrzu obrazu, operatorze Bogdanie Dziworskim – tematem dokumentu jest ich relacja i pasja wspólnego tworzenia.

Dokument w Gdyni


"Gość", reżyseria: Zuzanna Solakiewicz, Zvika Gregory Portnoy. Po filmie spotkanie z reżyserami.
"Pociągi", reżyseria: Maciej Drygas. Po filmie spotkanie z reżyserem.
MDAG w Gdyni: "Pod powierzchnią", reżyseria: Kinga Michalska.
KFF na fali: "Silver", reżyseria: Natalia Koniarz. Po filmie spotkanie z reżyserką i operatorką.

Dokument w Gdyni: portrety


"Pasażer Andrzej Munk", reżyseria: Michał Bielawski.
KFF na fali: "Pasja według Agnieszki", reżyseria: Wojciech Staroń.
"Rysopis znaleziony po latach", reżyseria: Sławomir Rogowski, Stanisław Zawiśliński. Po filmie spotkanie z reżyserem.

50. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych odbędzie się w terminie 22–27 września 2025 roku w Gdyni. Producentem Festiwalu jest Pomorska Fundacja Filmowa w Gdyni.

