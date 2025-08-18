Denzel Washington o cancel culture: "Kogo to w ogóle obchodzi?"

Możliwość zostania scancelowanym spędza sen z powiek niejednej gwieździe. Nie należy do nich Denzel Washington. W jednym z ostatnich wywiadów aktor podzielił się swoim oryginalnym podejściem do cancel culture.
Denzel Washington w filmie "Od góry do dołu"
Denzel Washington nie przejmuje się cancel culture
W rozmowie z magazynem Coplex Denzel Washington
został zapytany, czy obawia się, że kiedyś zostanie scancelowany. Aktor odpowiedział pytaniem: "Co znaczy zostać scancelowanym?". Po tym, jak prowadząca wywiad dziennikarka Jillian Hardeman-Webb wyjaśniła, że chodzi o utratę poparcia publiczności, Washington
rozwinął myśl. Kogo to obchodzi? Zacznijmy od tego, z jakiego powodu poparcie publiczności jest tak ważne?
– zapytał.
Webb zwróciła uwagę, że followerzy w mediach społecznościowych traktowani są teraz jako waluta. Nie obchodzi mnie, kto za kim podąża Nie możesz przewodzić i podążać jednocześnie ani podążać i przewodzić w tym samym czasie. Nie podążam za nikim. Podążam za moim Duchem świętym. Podążam za Bogiem. Pokładam nadzieję w człowieku, ale jak widzisz, nie działa to zbyt dobrze
– powiedział Washington
.
Dodał też: Nie można zostać z czegoś wypisanym, jeśli się nie zapisało. WIęc po prostu nie zapisuj się.
Zobacz zwiastun "Od góry do dołu"
Aktualnie filmografię Denzela Washingtona
zamyka "Od góry do dołu
", czyli wyreżyserowany przez Spike'a Lee
remake "Nieba i piekła
" Akiry Kurosawy
. Film zadebiutował na tegorocznym festiwalu w Cannes. Zobaczcie jego zwiastun:
"Od góry do dołu
" to piąty wspólny projekt Washingtona
i Lee
. Wcześniej nakręcili razem "Czarny blues
" (1990), "Malcolma X
" (1992), "Grę o honor
" (1998), i "Plan doskonały
" (2006).