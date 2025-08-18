Newsy Filmy Reżyser "Czarnego łabędzia" chciał skłócić ze sobą aktorki?
Filmy

Reżyser "Czarnego łabędzia" chciał skłócić ze sobą aktorki?

Variety / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Re%C5%BCyser+%22Czarnego+%C5%82ab%C4%99dzia%22+chcia%C5%82+sk%C5%82%C3%B3ci%C4%87+ze+sob%C4%85+Natalie+Portman+i+Mil%C4%99+Kunis-162494
Reżyser &quot;Czarnego łabędzia&quot; chciał skłócić ze sobą aktorki?
źródło: materialy promocyjne
Dziennikarze portalu Variety przychodzą właśnie z interesującą informacją z planu "Czarnego łabędzia". Z okazji 15 rocznicy premiery przełomowego dzieła Darrena Aronofsky'ego, twórca spotkał się niedawno z gwizdami filmu na rozmowę moderowaną przez amerykański oddział Vogue'a. Dyskusja między reżyserem i dwoma głównymi gwiazdami filmu – Natalie Portman i Milą Kunis – ujawniła, że w trakcie prac nad filmem reżyser starał się skłócić ze sobą dwie kobiety dla zachowania lepszego, bardziej autentycznego efektu.

Aronofsky chciał skłócić ze sobą aktorki?



Przypomnijmy, że w "Czarnym łabędziu" Natalie Portman i Mila Kunis grają dwie rywalizujące ze sobą baletnice, walczące o główną rolę w inscenizacji "Jeziora Łabędziego" Piotra Czajkowskiego. Właśnie z tego powodu reżyser Darren Aronofsky miał podjąć decyzję, by próbować skłócić ze sobą obie aktorki na planie filmu – celem twórcy było przeniesienie tej prawdziwej emocji rywalizacji na ekran. Jak wspomina jednak sam Aronofsky, tak naprawdę niewiele z tego wyniknęło.

Moje podejście polegało na tym, że starałem się być sprytnym reżyserem i skłócić je ze sobą. Mila i Natalie bardzo szybko zorientowały się, co robię, i zaczęły się ze mnie nabijać, więc prędko stało się to żartem, który wszyscy rozumieliśmy. Obie są bardzo inteligentne i od razu rozpoznawały każdy trik, jakiego próbowałem użyć – przyznał po latach Aronofsky.

205321_1.13.jpeg


Jak się okazało, obie aktorki bardzo dobrze pamiętają te niekonwencjonalne próby reżysera. W dalszej części rozmowy Portman powiedziała:

Pamiętam, że byłam oddzielona od Mili i że poza planem rzadko przebywałyśmy ze sobą. Ale kiedy Darren próbował mnie podpuścić komentarzami o talencie i zaangażowaniu Mili, odpowiadałam: "Ona jest cholernie utalentowana, uwielbiam ją i cieszę się, że świetnie sobie radzi!"

Darren mówił mi: "Natalie pracuje naprawdę, naprawdę ciężko. Nawet nie bierze wolnych sobót i niedziel". A potem pisałam do Nat, a ona odpowiadała: "Nie, tak nie jest!" Myślę, że właśnie w ten sposób zorientowałyśmy się, co Darren kombinuje. Ale spokojnie, to były tylko żarty – dodała Kunis.

Warto przypomnieć, że "Czarny łabędź" jest jednym z największych sukcesów w filmografii Darrena Aronofsky'ego. Kosztujący jedynie 13 milionów dolarów skromny projekt zarobił na całym świecie 329 milionów, na co wpływ miała na pewno dobra forma filmu w ówczesnym sezonie nagrodowym. "Czarny łabędź" był nominowany do Oscara w pięciu kategoriach, przynosząc Natalie Portman pierwszego i dotychczas jedynego Oscara w kategorii najlepszej aktorki pierwszoplanowej. Za rolę otrzymała także między innymi Złotego Globa, nagrodę BAFTA, Saturna oraz Critics' Choice Award.

"Czarny łabędź" – zwiastun filmu


Powiązane artykuły Darren Aronofsky

Zobacz wszystkie artykuły

Czarny łabędź  (2010)

 Czarny łabędź

Black Swan: Metamorphosis  (2011)

 Black Swan: Metamorphosis

Najnowsze Newsy

Filmy

TYLKO U NAS: kolejna gwiazda w obsadzie filmowej "Lalki"! Zagra kuzyna Łęckiej

Gry

Gamescom 2025: Felix Falk o przyszłości targów i znaczeniu ochrony dziedzictwa gier

Filmy Multimedia

"Friz & Wersow. Miłość w czasach online": Dokument o ślubie polskich influencerów?

23 komentarze

Denzel Washington o cancel culture: "Kogo to w ogóle obchodzi?"

26 komentarzy

Dokument w Gdyni na 50. FPFF

VOD Seriale

Sarah Jessica Parker o hejterach "I tak po prostu..."

5 komentarzy
Filmy

"F1: Film" zjeżdża na VOD w Stanach Zjednoczonych

1 komentarz