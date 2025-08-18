Reżyser "Czarnego łabędzia" chciał skłócić ze sobą aktorki?

Dziennikarze portalu Variety przychodzą właśnie z interesującą informacją z planu "Czarnego łabędzia". Z okazji 15 rocznicy premiery przełomowego dzieła Darrena Aronofsky'ego, twórca spotkał się niedawno z gwizdami filmu na rozmowę moderowaną przez amerykański oddział Vogue'a. Dyskusja między reżyserem i dwoma głównymi gwiazdami filmu – Natalie Portman i Milą Kunis – ujawniła, że w trakcie prac nad filmem reżyser starał się skłócić ze sobą dwie kobiety dla zachowania lepszego, bardziej autentycznego efektu.
Aronofsky chciał skłócić ze sobą aktorki?
Przypomnijmy, że w "Czarnym łabędziu
" Natalie Portman
i Mila Kunis
grają dwie rywalizujące ze sobą baletnice, walczące o główną rolę w inscenizacji "Jeziora Łabędziego" Piotra Czajkowskiego
. Właśnie z tego powodu reżyser Darren Aronofsky
miał podjąć decyzję, by próbować skłócić ze sobą obie aktorki na planie filmu – celem twórcy było przeniesienie tej prawdziwej emocji rywalizacji na ekran. Jak wspomina jednak sam Aronofsky
, tak naprawdę niewiele z tego wyniknęło. Moje podejście polegało na tym, że starałem się być sprytnym reżyserem i skłócić je ze sobą. Mila i Natalie bardzo szybko zorientowały się, co robię, i zaczęły się ze mnie nabijać, więc prędko stało się to żartem, który wszyscy rozumieliśmy. Obie są bardzo inteligentne i od razu rozpoznawały każdy trik, jakiego próbowałem użyć
– przyznał po latach Aronofsky
.
Jak się okazało, obie aktorki bardzo dobrze pamiętają te niekonwencjonalne próby reżysera. W dalszej części rozmowy Portman
powiedziała: Pamiętam, że byłam oddzielona od Mili i że poza planem rzadko przebywałyśmy ze sobą. Ale kiedy Darren próbował mnie podpuścić komentarzami o talencie i zaangażowaniu Mili, odpowiadałam: "Ona jest cholernie utalentowana, uwielbiam ją i cieszę się, że świetnie sobie radzi!" Darren mówił mi: "Natalie pracuje naprawdę, naprawdę ciężko. Nawet nie bierze wolnych sobót i niedziel". A potem pisałam do Nat, a ona odpowiadała: "Nie, tak nie jest!" Myślę, że właśnie w ten sposób zorientowałyśmy się, co Darren kombinuje. Ale spokojnie, to były tylko żarty
– dodała Kunis
.
Warto przypomnieć, że "Czarny łabędź
" jest jednym z największych sukcesów w filmografii Darrena Aronofsky'ego
. Kosztujący jedynie 13 milionów dolarów skromny projekt zarobił na całym świecie 329 milionów, na co wpływ miała na pewno dobra forma filmu w ówczesnym sezonie nagrodowym. "Czarny łabędź
" był nominowany do Oscara
w pięciu kategoriach, przynosząc Natalie Portman
pierwszego i dotychczas jedynego Oscara
w kategorii najlepszej aktorki pierwszoplanowej. Za rolę otrzymała także między innymi Złotego Globa
, nagrodę BAFTA
, Saturna
oraz Critics' Choice Award
.