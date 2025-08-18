Naśmiewaliście się z kontynuacji "Seksu w wielkim mieście"? Sarah Jessiki Parker to po prostu nie obchodzi

O ile "Seks w wielkim mieście" cieszył się statusem kultowego serialu, o tyle jego kontynuacja – "I tak po prostu..." – zyskała grono antyfanów. Sarah Jessica Parker wypowiedziała się na temat widzów uprawiających tzw. hate-watching, tj. oglądających serial, by go krytykować i wyśmiewać.
Sarah Jessica Parker odpowiada hejterom
W rozmowie z magazynem "The New York Times" Parker przyznała, że nie poświęca hejterom "I tak po prostu...
" im zbyt dużo myśli. Zawsze niesamowicie ciężko pracowaliśmy, aby opowiadać interesujące i prawdziwe historie. Chyba tak naprawdę mnie to nie obchodzi. A powodem, dla którego mnie to nie obchodzi, jest ogromny sukces i to, że udało nam się nawiązać bardzo znaczącą więź z publicznością
– powiedziała.
Cynthia Nixon, Sarah Jessica Parker i Kristin Davis w serialu "I tak po prostu..."
Nie tylko Carrie Bradshaw. Skąd znamy Sarah Jessicę Parker?Sarah Jessica Parker
najlepiej znana jest z roli Carrie Bradshaw w serialu "Seks w wielkim mieście
". Do roli tej wróciła w filmach ("Seks w wielkim mieście
" i "Seks w wielkim mieście 2
") oraz rozgrywającej się po latach serialowej kontynuacji pt. "I tak po prostu…
". W filmografii aktorki znajdziemy także takie tytuły jak "Footloose
", "Miesiąc miodowy w Las Vegas
", "Hokus Pokus
", "Ed Wood
", "Marsjanie atakują!
", "Zmowa pierwszych żon
", "Rodzinny dom wariatów
", "Miłość na zamówienie
", "Słyszeliście o Morganach?
", "Jak ona to robi?
" czy serial "Rozwód
". Ostatnio mogliśmy zobaczyć ją w "Hokus Pokus 2
". Aktualnie pracuje nad trzecią częścią, w której wróci do roli Sarah Sanderson.
Zobacz zwiastun trzeciego sezonu "I tak po prostu…."
Trzeci sezon "I tak po prostu…
" zadebiutował na ekranach w maju tego roku. Jeszcze przed zakończeniem jego emisji platforma HBO Max poinformowała, że nie planuje więcej odcinków. Przypominamy zwiastun: