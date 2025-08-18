Newsy Seriale Naśmiewaliście się z kontynuacji "Seksu w wielkim mieście"? Sarah Jessiki Parker to po prostu nie obchodzi
O ile "Seks w wielkim mieście" cieszył się statusem kultowego serialu, o tyle jego kontynuacja – "I tak po prostu..." – zyskała grono antyfanów. Sarah Jessica Parker wypowiedziała się na temat widzów uprawiających tzw. hate-watching, tj. oglądających serial, by go krytykować i wyśmiewać.

Sarah Jessica Parker odpowiada hejterom


W rozmowie z magazynem "The New York Times" Parker przyznała, że nie poświęca hejterom "I tak po prostu..." im zbyt dużo myśli.

Zawsze niesamowicie ciężko pracowaliśmy, aby opowiadać interesujące i prawdziwe historie. Chyba tak naprawdę mnie to nie obchodzi. A powodem, dla którego mnie to nie obchodzi, jest ogromny sukces i to, że udało nam się nawiązać bardzo znaczącą więź z publicznością – powiedziała.

Cynthia Nixon, Sarah Jessica Parker i Kristin Davis w serialu "I tak po prostu..."

Nie tylko Carrie Bradshaw. Skąd znamy Sarah Jessicę Parker?


Sarah Jessica Parker najlepiej znana jest z roli Carrie Bradshaw w serialu "Seks w wielkim mieście". Do roli tej wróciła w filmach ("Seks w wielkim mieście" i "Seks w wielkim mieście 2") oraz rozgrywającej się po latach serialowej kontynuacji pt. "I tak po prostu…". W filmografii aktorki znajdziemy także takie tytuły jak "Footloose", "Miesiąc miodowy w Las Vegas", "Hokus Pokus", "Ed Wood", "Marsjanie atakują!", "Zmowa pierwszych żon", "Rodzinny dom wariatów", "Miłość na zamówienie", "Słyszeliście o Morganach?", "Jak ona to robi?" czy serial "Rozwód". Ostatnio mogliśmy zobaczyć ją w "Hokus Pokus 2". Aktualnie pracuje nad trzecią częścią, w której wróci do roli Sarah Sanderson. 

Zobacz zwiastun trzeciego sezonu "I tak po prostu…."


Trzeci sezon "I tak po prostu…" zadebiutował na ekranach w maju tego roku. Jeszcze przed zakończeniem jego emisji platforma HBO Max poinformowała, że nie planuje więcej odcinków. Przypominamy zwiastun: 


