Będą nowe przygody Nancy Drew. Tym razem w telewizji

Hollywood wciąż pozostaje zafascynowane postacią Nancy Drew. Właśnie ogłoszono, że na potrzeby stacji CW zrealizowany zostanie nowy serial telewizyjny.Nancy Drew to rezolutna dziewczyna o wyjątkowych umiejętnościach detektywistycznych. Im bardziej zagmatwana zagadka, z tym większą pasją próbuje ją rozwiązać. Postać wymyślona została na potrzeby serii książek, które pisały różne osoby pod wspólnym pseudonimem Carolyn Keene.Po raz ostatni przygody Nancy Drew zostały zekranizowane w 2007 roku. Był to film kinowy z Emmą Roberts w roli głównej zatytułowany. W 2015 roku CBS, a w 2017 roku NBC próbowały doprowadzić do realizacji nowego serialu pomyślanego jako kontynuacja cyklu powieściowego. W tych wersjach Nancy Drew miała być już dorosłą kobietą.Wersja stacji CW, która na razie nie ma tytułu, ma być bliższa literackiemu pierwowzorowi. Nancy Drew będzie tu nastolatką, świeżo upieczoną absolwentką liceum. Scenariusz przygotowuje Noga Landau , która wcześniej pracowała przy serialu