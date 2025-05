Rambo wiecznie żywy! Będzie nowy film

John Rambo powróci (na razie) bez Sylvestra Stallone'a

Projekt ogłosiło studio specjalizujące się w kinie akcji, czyli Millennium Media. Zdjęcia do filmu mają się rozpocząć w październiku w Tajlandii.Szczegóły fabuły nie są na razie znane. Wiemy jednak, że będzie toopowiadający o wojnie w Wietnamie. Dlatego też. Kto? Tego na razie nie ogłoszono. Stallone ponoć wie o projekcie, ale aktualnie nie jest z nim związany. Podobno jest otwarta furtka, by zagrał mały epizod.Wiemy za to, kto odpowiadać będzie za film.Natomiast scenariusz przygotowali, którzy wcześniej pracowali przy takich filmach jak