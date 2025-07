"Sędzia Dredd" od nowa! Ten duet przekona fanów do projektu?

Do trzech razy sztuka? Dzień sądu znowu nadchodzi

Zwiastun filmu "Dredd" z 2012 roku

Dredd to postać z komiksów Johna Wagnera Carlosa Ezquerry . Oryginał przedstawiał czasy, w których prawo egzekwują sędziowie. Sami ścigają przestępców, wydają wyroki i wymierzają kary. W największej światowej metropolii Mega City One za szczególnie bezwzględnego wobec bandytów uchodzi sędzia Dredd. Jego wyroki są surowe, ale sprawiedliwe, a winnego zawsze spotyka kara. Niejeden przestępca dużo by dał za głowę Dredda.Dredd doczekał się dwóch dużych wersji kinowych. W 1995 powstało widowisko. Obraz nie został zbyt dobrze przyjęty. W 2012 roku powstał. Ten film spodobał się widzom. Problem w tym, że było ich mało, przez co mimo błagań fanów sequel nigdy nie powstał.Czy tym razem postać będzie miała więcej szczęścia. Nazwiska powiązane z projektem dają taką nadzieję. Reżyserem jest bowiem, który ma na swoim koncie m.in. widowisko Marvela " Thor: Ragnarok ". Z kolei scenarzystą jest jego przyjaciel, autor " Iron Mana 3 " i " Kaskadera ".Szczegóły projektu nie zostały na razie ujawnione. Nowyma jednak inspirować się komiksami, a nie wcześniejszymi filmowymi adaptacjami. Możemy liczyć na czarny humor i ciekawą wizję świata. Film ma stanowić początek całego uniwersum.