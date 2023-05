Taika Waititi zekranizuje noblistę. A co ze "Star Wars?

Taika Waititi ekranizuje Kazuo Ishiguro

będzie ekranizacją powieści na nagrodzonego Noblem Kazuo Ishiguro . W Polsce książka została wydana pod tytułem, wprawdzie nie najnowszej generacji, ale posiadająca niezwykłe zdolności poznawcze, pamięć i – co najważniejsze – empatię. Z witryny sklepu obserwuje ulicę, czekając na klienta, który ją stąd zabierze. Kiedy wreszcie los się do niej uśmiecha, jest gotowa jak najlepiej służyć nastolatce, dla której zostaje zakupiona.Pierwszą wersję scenariusza przygotowuje dwukrotny laureat nagród scenarzystów (za Dahvi Waller . Autor literackiego pierwowzoru ma być producentem wykonawczym.Informacja o nowym reżyserskim projekcie Waititiego może zaniepokoić tych, którzy czekają na jego widowisko. Tym bardziej, że o projekcie nie było mowy na ostatniej prezentacji nadchodzących hitów Disneya.Projekt został ogłoszony jeszcze w 2020 roku. Można więc obawiać się, że skończył tak, jak większość planowanych w ostatnich latach widowisk ze świata Gwiezdnych wojen.Portal Deadline ma jednak dobrą wiadomość.. Reżyser liczy, że wejdzie na plan w przyszłym roku.A tymczasem jesienią do kin wejdzie jego nowy film - Michaelem Fassbenderem . Jego zwiastun znajdziecie poniżej