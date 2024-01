Jenna Ortega gwiazdą nowego filmu Taiki Waititiego? To ekranizacja książki "Klara i słońce"

"Klara i słońce": Jenna Ortega w filmie o sztucznej inteligencji

Jenna Ortega i Taika Waititi: ostatnie projekty

Getty Images © Amy Sussman



Zwiastun filmu "Pierwszy gol"

Tytułowa bohaterka to Sztuczna Przyjaciółka, wprawdzie nie najnowszej generacji, ale posiadająca niezwykłe zdolności poznawcze, pamięć i – co najważniejsze – empatię. Z witryny sklepu obserwuje ulicę, czekając na klienta, który ją stąd zabierze. Kiedy wreszcie los się do niej uśmiecha, jest gotowa jak najlepiej służyć nastolatce, dla której zostaje zakupiona.Pierwszą wersję scenariusza napisał dwukrotny laureat nagród scenarzystów (za " Mad Men " i " Mrs. America ") Dahvi Waller . Autor literackiego pierwowzoru ma być producentem wykonawczym.Filmografię Ortegi zamyka kontynuacja kultowego " Soku z żuka ", która trafi do kin we wrześniu tego roku. Reżyseruje Tim Burton , a na ekranie pojawią się również m.in. Michael Keaton Monica Bellucci oraz Winona Ryder Ortega zagra córkę tej ostatniej.Najnowszym filmem Waititiego jest oparty na faktach piłkarski komediodramat " Pierwszy gol ", który trafi do polskich kin w ten piątek. To historia samoańskiej drużyny piłkarskiej, która od czasu porażki w 2001 roku z Australią (31:0) przegrywała wszystkie spotkania. Mimo to piłkarze tego kraju nie zrezygnowali z marzeń o kwalifikacji do Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej w Brazylii w 2014 roku. W osiągnięciu celu miał im pomóc holenderski trener Thomas Rongen (w tej roli Michael Fassbender ).