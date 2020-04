Będzie reboot/sequel "Uczciwego przekrętu". Noah Wyle gwiazdą

IMDb TV zapowiada realizację serialu. Będzie to reboot i sequel w jednym popularnego przed laty serialuW projekcie pojawi się czwórka aktorów znanych z oryginału. Są to: Beth Riesgraf jako Parker, Gina Bellman jako Sophie Devereaux, Christian Kane jako Eliot Spencer i Aldis Hodge jako Alec Hardison. Jak dużą role do odegrania będzie miał ten ostatni, zależeć będzie od kalendarza zdjęć, ponieważ w jego przypadku priorytetem jestW obsadzie zabraknie jednak gwiazdy oryginalnego Timothy'ego Huttona . Oficjalnych powodów takiego stanu rzeczy nie znamy. Wydaje się jednak pewne, że na decyzję producentów wpływ miały oskarżenia o napastowanie seksualne, jakiego w przeszłości miał się dopuścić aktor.Gwiazdą nowegozostał Noah Wyle ). Będzie też reżyserem co najmniej dwóch odcinków. Aktor na razie podpisał kontrakt tylko na rok.Zdjęcia do kontynuacjipowinny ruszyć pod koniec czerwca lub na początku lipca.