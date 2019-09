Będzie sequel "Opowieści podręcznej"

3 2 1



MGM i Hulu wykupiły prawa do ekranizacji książki Margaret Atwood . To sequel. Trwają już rozmowy o tym, jak zamienić prozę w ekranową kontynuację popularnego serialu.Akcja powieści rozgrywa się 15 lat po zakończeniui opowiada o pokłosiu walki kobiet z Republiką Gilead. Narracja będzie prowadzona z trzech perspektyw - bohaterki wychowanej i dorastającej w Gilead, imigrantki, której udało się w młodym wieku uciec do Kanady, a także znanej z "Opowieści..." Ciotki Lidii (w serialu gra ją Ann Dowd ).Zanimujrzy światło dzienne, Hulu musi oczywiście uporać się z zapowiedzianym już, czwartym sezonem serialu. Jednak skoro Atwood pozostaje konsultantką i współproducentką cyklu, możemy być pewni, że w fabule jej nowej powieści oraz nadchodzącej produkcji telewizyjnej wszystko będzie się zgadzać.To jak, czekacie? Podobał Wam się 3. sezon? A może był wielkim rozczarowaniem?