SZOK! Paramount Skydance oferuje 108 MILIARDÓW DOLARÓW za Warner Bros. Discovery

Co zrobią akcjonariusze Warner Bros. Discovery?

Getty Images © Tim Boxer



Przypomnijmy, że kilka miesięcy temu Warner Bros. Discovery zapowiedziało podział koncernu na dwie spółki. Wkrótce potem, gdy tylko Skydance zakończył przejmowanie Paramountu, koncern Davida Ellisona przy wsparciu jego ojca, drugiego najbogatszego człowieka świata, zaczął kusić WBD ofertami sprzedaży.Warner Bros. Discovery odrzucał oferty jako niewystarczające. Jednak wkrótce do rywalizacji o WBD włączyli się inni gracze. Wśród nich był też Netflix, którego szef Ted Sarandos prywatnie jest przyjacielem szefa WBD Davida Zaslava.Ostatecznie to właśnie oferta Netfliksa została zaakceptowana przez zarząd. Umowa warta jest niecałe 83 miliardy dolarów. Większość będzie miała formę gotówki, część pokryją akcje.Ellisonowie przedstawili im ofertę znacznie przewyższającą to, co zadeklarował Netflix. Zapłacą bowiem ażChoć jednak kwota jest wyższa, to jednak oferta jest inna. Netflix zapłaci 83 miliardy dolarów za pół koncernu (platforma nie kupi wydzielonej spółki Discovery Global).Paramount Skydance próbuje tez ustawić się w lepszym świetle przed właścicielami kin i twórcami filmowymi.Ale na tym nie koniec zamieszania.Poszło o program. W ostatnim odcinku pokazano wywiad z Marjorie Taylor Greene. Przez lata była to jedna z najbardziej fanatycznych zwolenniczek prezydenta USA, wspierała nawet najbardziej szalone jego pomysły i cieszyła się jego pełnym zaufaniem. Ostatnio jednak ich drogi się rozeszły. Green zaczęła bez ogródek krytykować Trumpa, a ten z kolei nazwał ją "zdrajczynią" i we wpisach w mediach społecznościowych napuszcza na nią fanatyków MAGA. W "60 Minutes" Green wygarnęła Trumpowi i bez owijana w bawełnę wygarnęła wszystko, co ma mu za złe."60 Minutes" to program nadawany przez stację CBS, która należy do Paramountu. Paramount od tego roku należy do Ellisonów, którzy uważają się za przyjaciół Trumpa. Ten jednak brutalnie zaatakował ich za to, że dopuścili do emisji programu z Green. Na Truth napisał m.in.:Co wybiorą akcjonariusze Warner Bros. Discovery? Tego na razie nie wiadomo.