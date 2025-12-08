Newsy Filmy "Zwierzogród 2" z milionem widzów w Polsce
"Zwierzogród 2" z milionem widzów w Polsce

Najnowsza animacja Disneya po drugim weekendzie wyświetlania przekroczyła granicę 1,2 miliona widzów. Od chwili pojawienia się na wielkim ekranie produkcja cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem widzów.

"Zwierzogród" – o filmie



Kiedy w tętniącym życiem Zwierzogrodzie pojawia się tajemniczy gad, miasto pogrąża się w chaosie. Detektywi Judy Hopps i Nick Bajer stają przed najtrudniejszą sprawą w swojej karierze. Trop prowadzi ich do nieznanych, fascynujących zakątków miasta, gdzie będą musieli działać pod przykrywką. Ich relacja zostaje wystawiona na próbę, a stawka rośnie z każdą chwilą.



Reżyserami filmu są laureaci Oscara® Jared Bush (współreżyser i współscenarzysta "Zwierzogrodu", reżyser i współscenarzysta "Naszego magicznego Encanto") oraz Byron Howard (reżyser "Zwierzogrodu" i "Naszego magicznego Encanto"). Scenariusz napisał Jared Bush, a za produkcję odpowiada Yvett Merino, nagrodzona Oscarem producentka "Naszego magicznego Encanto".
 
W polskiej wersji językowej głosu bohaterom użyczyli m.in.: Julia Kamińska, Paweł Domagała, Maciej Stuhr, Paweł Deląg, Bartosz Wesołowski
 
"Zwierzogród 2" można oglądać w kinach od 26 listopada.

"Zwierzogród 2" – zwiastun filmu


