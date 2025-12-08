"Zwierzogród 2" z milionem widzów w Polsce

Najnowsza animacja Disneya po drugim weekendzie wyświetlania przekroczyła granicę 1,2 miliona widzów. Od chwili pojawienia się na wielkim ekranie produkcja cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem widzów.
"Zwierzogród" – o filmie
Kiedy w tętniącym życiem Zwierzogrodzie pojawia się tajemniczy gad, miasto pogrąża się w chaosie. Detektywi Judy Hopps i Nick Bajer stają przed najtrudniejszą sprawą w swojej karierze. Trop prowadzi ich do nieznanych, fascynujących zakątków miasta, gdzie będą musieli działać pod przykrywką. Ich relacja zostaje wystawiona na próbę, a stawka rośnie z każdą chwilą.
Reżyserami filmu są laureaci Oscara® Jared Bush
(współreżyser i współscenarzysta "Zwierzogrodu
", reżyser i współscenarzysta "Naszego magicznego Encanto
") oraz Byron Howard
(reżyser "Zwierzogrodu
" i "Naszego magicznego Encanto
"). Scenariusz napisał Jared Bush
, a za produkcję odpowiada Yvett Merino
, nagrodzona Oscarem
producentka "Naszego magicznego Encanto
".
W polskiej wersji językowej głosu bohaterom użyczyli m.in.: Julia Kamińska
, Paweł Domagała
, Maciej Stuhr
, Paweł Deląg
, Bartosz Wesołowski
.
"Zwierzogród 2
" można oglądać w kinach od 26 listopada.
"Zwierzogród 2" – zwiastun filmu