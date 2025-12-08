Newsy Filmy Multimedia TYLKO U NAS: hazard, gangsterka, lata 90. w zwiastunie filmu "Wielka Warszawska"
Filmweb
"Wielka Warszawska", film w reżyserii Bartłomieja Ignaciuka, zadebiutuje w kinach już 23 stycznia. Produkcja przenosi widzów do pierwszych lat transformacji ustrojowej, kiedy rodziły się nowe fortuny, a świat wyścigów konnych stawał się areną rywalizacji, ambicji i nie zawsze czystych zagrywek. Dziś jako pierwsi w Polsce prezentujemy Wam plakat oraz zwiastun filmu, który odsłania atmosferę tamtego czasu i bohaterów uwikłanych w bezwzględny układ zależności.        

"Wielka Warszawska" to opowieść o młodym dżokeju marzącym o sportowej karierze. Zwieńczeniem tych marzeń jest udział w najważniejszej gonitwie w Polsce – Wielkiej Warszawskiej. Główny bohater – Krzysiek wkracza w środowisko wyścigów konnych z naiwnością nowicjusza i entuzjasty. Dopiero po pewnym czasie orientuje się, że gonitwy to siatka zależności, potężnych interesów i manipulowanie wynikami. Chłopak wierzy, że może to zmienić, szczególnie że kraj stoi na krawędzi wielkich przemian. Upadek komuny daje nadzieję, że przyszłość będzie już tylko lepsza, a zasady jaśniejsze. Jednak w świecie korupcji i nieczystych zagrywek ciężko jest pozostać bez skazy. Czy Krzyśkowi uda się oprzeć wielkim pieniądzom i szybkiej karierze? Jak wiele jest w stanie poświęcić, by rozsadzić panujący układ? 





"Wielka Warszawska" to historia o sporcie, mafii i walce o marzenia tocząca się w burzliwych początkach lat 90. Sensacyjne, zrealizowane z rozmachem widowisko osadzone w świecie wyścigów konnych.

Scenariusz filmu jeszcze w latach 80. wyszedł spod ręki Jana Purzyckiego. Autora klasyków "Wielki Szu" i "Piłkarski poker". "Wielka Warszawska" jest powrotem do świata hazardu i przekrętów znanego już widzom z tych kultowych tytułów. Za reżyserię oraz adaptację scenariusza odpowiada Bartłomiej Ignaciuk.  

Niezwykły projekt przyciągnął do współpracy czołowych polskich aktorów. W filmie "Wielka Warszawska" w głównego bohatera wciela się Tomasz Ziętek, na ekranie zobaczymy również m.in. Marcina Bosaka, Tomasza Kota, Mirosława Kropielnickiego, Tomasza Sapryka, Agnieszkę Żulewską, Ireneusza Czopa, Andrzeja Konopkę, Piotra Trojana, Adama Bobika, Pawła Koślika oraz Mary Pawłowską, dla której jest to debiut na dużym ekranie.

"Wielka Warszawska" w kinach od 23 stycznia 2026 roku.

