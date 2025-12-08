TYLKO U NAS: hazard, gangsterka, lata 90. w zwiastunie filmu "Wielka Warszawska"

"Wielka Warszawska", film w reżyserii Bartłomieja Ignaciuka, zadebiutuje w kinach już 23 stycznia. Produkcja przenosi widzów do pierwszych lat transformacji ustrojowej, kiedy rodziły się nowe fortuny, a świat wyścigów konnych stawał się areną rywalizacji, ambicji i nie zawsze czystych zagrywek. Dziś jako pierwsi w Polsce prezentujemy Wam plakat oraz zwiastun filmu, który odsłania atmosferę tamtego czasu i bohaterów uwikłanych w bezwzględny układ zależności.
"Wielka Warszawska" – zobacz zwiastun i plakat
"Wielka Warszawska": o filmie
"Wielka Warszawska
" to opowieść o młodym dżokeju marzącym o sportowej karierze. Zwieńczeniem tych marzeń jest udział w najważniejszej gonitwie w Polsce – Wielkiej Warszawskiej. Główny bohater – Krzysiek wkracza w środowisko wyścigów konnych z naiwnością nowicjusza i entuzjasty. Dopiero po pewnym czasie orientuje się, że gonitwy to siatka zależności, potężnych interesów i manipulowanie wynikami. Chłopak wierzy, że może to zmienić, szczególnie że kraj stoi na krawędzi wielkich przemian. Upadek komuny daje nadzieję, że przyszłość będzie już tylko lepsza, a zasady jaśniejsze. Jednak w świecie korupcji i nieczystych zagrywek ciężko jest pozostać bez skazy. Czy Krzyśkowi uda się oprzeć wielkim pieniądzom i szybkiej karierze? Jak wiele jest w stanie poświęcić, by rozsadzić panujący układ?
"Wielka Warszawska
" to historia o sporcie, mafii i walce o marzenia tocząca się w burzliwych początkach lat 90. Sensacyjne, zrealizowane z rozmachem widowisko osadzone w świecie wyścigów konnych.
Scenariusz filmu jeszcze w latach 80. wyszedł spod ręki Jana Purzyckiego
. Autora klasyków "Wielki Szu
" i "Piłkarski poker
". "Wielka Warszawska
" jest powrotem do świata hazardu i przekrętów znanego już widzom z tych kultowych tytułów. Za reżyserię oraz adaptację scenariusza odpowiada Bartłomiej Ignaciuk
.
Niezwykły projekt przyciągnął do współpracy czołowych polskich aktorów. W filmie "Wielka Warszawska" w głównego bohatera wciela się Tomasz Ziętek
, na ekranie zobaczymy również m.in. Marcina Bosaka
, Tomasza Kota
, Mirosława Kropielnickiego
, Tomasza Sapryka
, Agnieszkę Żulewską
, Ireneusza Czopa
, Andrzeja Konopkę
, Piotra Trojana
, Adama Bobika
, Pawła Koślika
oraz Mary Pawłowską
, dla której jest to debiut na dużym ekranie. "Wielka Warszawska"
w kinach od 23 stycznia 2026 roku.