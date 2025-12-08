"To może być problem". Donald Trump reaguje na zakup Warner Bros. przez Netfliksa

Donald Trump chwali szefa Netfliksa, ale martwi się udziałem w rynku nowej firmy

Przypomnijmy, że Netflix przejmie studia filmowe należące do WBD oraz platformę HBO Max za prawie 83 miliardy dolarów. Fuzja pierwszej i trzeciej największej platformy streamingowej wymaga jednak akceptacji władz amerykańskich. O to właśnie był pytany Trump.Prezydent Stanów Zjednoczonych potwierdził, żeNa czerwonym dywanie- powiedział Trump w jednej z wypowiedzi.- stwierdził w innej.JednakPrezydent Trump potwierdził również, że będzie osobiście zaangażowany w proces weryfikacji umowy przez urząd regulacyjny USA. Warto pamiętać, że Trump jest osobistym przyjacielem rodziny Ellisonów, która złożyła odrzuconą przez zarząd Warner Bros. Discovery konkurencyjną ofertę.