"To może być problem". Donald Trump reaguje na zakup Warner Bros. przez Netfliksa

Variety / autor: /
źródło: Getty Images
autor: Anadolu
Donald Trump prowadził w niedzielę uroczystość wręczenia nagród przez Centrum Kennedy'ego. Na czerwonym dywanie został zapytany o mega umowę, do której doszło między platformą Netflix a koncernem Warner Bros. Discovery.

Donald Trump chwali szefa Netfliksa, ale martwi się udziałem w rynku nowej firmy



Przypomnijmy, że Netflix przejmie studia filmowe należące do WBD oraz platformę HBO Max za prawie 83 miliardy dolarów. Fuzja pierwszej i trzeciej największej platformy streamingowej wymaga jednak akceptacji władz amerykańskich. O to właśnie był pytany Trump.

Prezydent Stanów Zjednoczonych potwierdził, że Ted Sarandos, szef Netfliksa, był w ubiegłym tygodniu w Białym Domu. Trump rozmawiał z nim właśnie na temat przejęcia Warner Bros.

02.jpg Getty Images © Allison Robbert


Na czerwonym dywanie Donald Trump nie szczędził ciepłych słów pod adresem Sarandosa. 

To wspaniały człowiek. Mam wiele szacunku do niego - powiedział Trump w jednej z wypowiedzi.

To wielki człowiek. Jest zaangażowany w wiele ciekawych pomysłów oprócz tych, o których wy mówicie - stwierdził w innej.

Jednak każdą pochwałę Trump kończył uwagą: Ale to duży udział w rynku. To może być problem.

Prezydent Trump potwierdził również, że będzie osobiście zaangażowany w proces weryfikacji umowy przez urząd regulacyjny USA. Warto pamiętać, że Trump jest osobistym przyjacielem rodziny Ellisonów, która złożyła odrzuconą przez zarząd Warner Bros. Discovery konkurencyjną ofertę.

