BIULETYN: "Już nie żyjesz" i "Stargirl" z kolejnymi sezonami

Netflix zamawia trzeci sezon " Już nie żyjesz ". Będzie to za razem koniec serialu. [za: The Hollywood Reporter]Gwiazda NFL Colin Kaepernick, który zasłyną tym, że w 2016 roku zaczął klękać na jedno kolano podczas hymnu USA przed meczami, podpisał kontrakt z Disneyem. W ramach współpracy ma być producentem filmów i seriali, których tematami będzie rasa, społeczne nierówności i walka o równouprawnienie wszystkich obywateli. Pierwszym projektem będzie film dokumentalny o samym Kaepernicku i NFL, który powstanie dla stacji ESPN. [za: Collider]Będzie drugi sezon serialu " Stargirl ". Co jednak ciekawe jego produkcji nie zleciła platforma DC Universe, a stacja The CW, która pierwszy sezon nadaje z jednodniowym opóźnieniem w stosunku do premiery. [za: The Hollywood Reporter]"Nieśmiertelna opowieść" Karen Blixen zostanie ponownie zekranizowana. Nad scenariuszem pracują obecnie Argentyńczycy Daniel Rosenfeld Lucía Puenzo . W obsadzie prawdopodobnie znajdą się Nahuel Pérez Biscayart Leonardo Sbaraglia . Oryginał opowiadał o bogatym XIX-wiecznym kupcu mieszkającym w Chinach, który postanowił wcielić w życie zasłyszaną historię o bogaczu, który zapłacił marynarzowi, by poszedł do łóżka z jego żoną i spłodził dziedzica. Kupiec nie miał żony, ale znał córkę swojego biznesowego partnera, którego doprowadził do samobójstwa. Udało mu się przekonać ją, by udawała jego żonę. Potem znalazł marynarza, który wyraził zgodę na cały plan... Wersja argentyńska przeniesie akcję do współczesnej Patagonii. [za: Variety]Apple podpisało kontrakt ze spadkobiercami autora "Tam, gdzie żyją dzikie stwory" Maurice'em Sendakiem . Dzięki temu zyska prawa do ekranizacji innych jego dzieł, w tym "In the Night Kitchen" i "Outside Over There". [za: The Hollywood Reporter]