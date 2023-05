Christina Applegate kończy z aktorstwem, ale wróci jako Kelly Bundy

Christina Applegate żegna się z planem filmowym?

Rodzina Bundych powróci?

O serialu "Świat według Bundych"

Laureatka Emmy za gościnny występ w " Przyjaciołach " i gwiazda serialu " Świat według Bundych " opowiedziała o pracy nad ostatnim sezonem " Już nie żyjesz ", sugerując, że, powiedziała Applegate o współpracy z Lindą Cardellini Koniec pracy przed kamerą nie oznacza jednak pożegnania z aktorstwem:W 2022 roku ujawniono, że w przygotowaniu jest serial animowany oparty na hicie " Świat według Bundych "., zdradziła aktorka.Sony Pictures Television pracuje and programem już od jakiegoś czasu. Producentom udało się przekonać do powrotu całą czwórkę odtwórców głównych ról. Głosu animowanym członkom rodziny Bundych użyczą więc: Katey Sagal Wiadomo też, kto będzie showrunnerem nowego show. Rolę tę objął Alex Carter , scenarzysta i współproducent innego animowanego hitu, " Głowa rodziny ".Na razie nie wiadomo jednak, która stacja (lub platforma) będzie emitować animowane " Married... With Children ". Naturalnym domem wydaje się FOX. Świat według Bundych " to najdłużej emitowany aktorski serial komediowy w dziejach telewizji Fox. Realizowany w latach 1987-1997 program opowiadał o tytułowej dysfunkcyjnej rodzinie, w skład której wchodzili: sfrustrowany sprzedawca butów Al, jego leniwa, bezrobotna żona Peggy, inteligentny, mający obsesję na punkcie seksu syn Bud oraz prowadząca bujne życie towarzyskie i erotyczne córka Kelly.Serial animowany nie jest pierwszym podejściem Sony Pictures Television do odświeżenia tytułu. W 2014 roku, po ogłoszeniu, że " Pełna chata " doczeka się sequela, studio planowało nowy aktorski serial. Bud miał być w nim rozwiedzionym mężczyzną wracającym na stare śmieci. Z kolei Al i Peggy w Las Vegas wydawali na prawo i lewo pieniądze, które wygrali na loterii.Projekt nosił tytuł "Bud" i nie doczekał się realizacji, ponieważ sprzeciw zgłosił syn jednego z twórców oryginału.