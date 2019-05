BIULETYN: "Marvel's Spider-Man: Maximum Venom"

Stacja Disney XD zamawia trzeci sezon serialu animowanego. Będzie on nosił podtytuł. [za: Deadline]NBC kasuje trzy swoje seriale:. Wszystkie znikają z anteny po pierwszych sezonach. [za: Deadline]Fox/Disney zakupił prawa do ekranizacji książki dla dzieci Chrisa Van Allsburga. Będzie to historia chłopca. Rusza on na ratunek psu, który przez przypadek wbiegł do zakazanego ogrodu maga Abdula Gasaziego. Scenariusz napisze Darren Lemke . [za: Deadline] Stephanie Hsu dołączyli do obsady serialu. [za: Variety]Netflix zakupił prawa do ekranizacji trzech książek młodzieżowych Sarah Dessen. Pierwszą, która trafi do produkcji, będzie. To historia Auden, która spędza lato u ojca i jego nowej rodziny. Tam poznaje cierpiącego na bezsenność Alego, z którym odkryje nocną stronę miasta. Pozostałe dwa tytuły to "This Lullaby" i "Once and For All". [za: The Hollywood Reporter] Sujata Day zadebiutuje jako reżyserka pełnometrażowej fabuły. Projekt nosi tytułi zagrają w nim Ritesh Rajan Jake Choi . Będzie to opowieść o rodzeństwie, które straciła ze sobą kontakt. Teraz mają okazję odbudować relację, ponieważ spotykają się w rodzinnym domu, gdzie zaopiekują się chorą matką. [za: Deadline] Taylor Perez dołączyli do obsady netfliksowej produkcji. [za: Deadline] Dana Gould dołączyli do obsady horrorowego serialu-antologii. Punktem wyjścia dla serialu jest George'a A. Romero ze scenariuszem Stephena Kinga pod tym samym tytułem. [za: Deadline]Platforma Hulu zamawia serial na podstawie książki Sally Rooney. Jest to historia związku dwójki młodych ludzi od ostatnich szkolnych dni w małym miasteczku po ostatnie lata studiów w Dublinie. W głównych rolach wystąpią Daisy Edgar-Jones i debiutant Paul Mescal. [za: The Hollywood Reporter]Jonathana Strouda, wydany w Polsce jako "Trylogia Bartimaeusa", zmieni się w serial telewizyjny. Magowie rządzą Londynem, stolicą potężnego imperium. Kiedy Nathaniel miał pięć lat, został sprzedany przez rodziców rządowi, by szkolił się na maga. To jego zaszczytne przeznaczenie. Ale chłopiec wcale nie czuje się zaszczycony. Jego życie wypełnia samotność i wymagania okrutnego, zimnego czarodzieja z magicznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Choć uczy się pilnie i ma niezwykły dar. Jedno fatalne wydarzenie zmienia jego życie. [za: Deadline] Heather Headley zagrają główne role w netfliksowym serialu. Będzie to ekranizacja wydanego przez Harlequina romansu Sherryl Woods o perypetiach sercowych i zawodowych trzech kobiet, przyjaciółek od czasów dzieciństwa. [za: Deadline] Gina Rodriguez zagra główną rolę w filmie, który dla Netfliksa wyreżyseruje Mark Raso . Akcja rozgrywać się będzie w świecie po katastrofalnym wydarzeniu, które zniszczyły całą elektronikę na Ziemi i pozbawił ludzi zdolności zapadania w sen. Główna bohaterka, weteranka wojenna, jest kluczem do lekarstwa... [za: Deadline]