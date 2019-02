BIULETYN: "Przyjaciele z uniwerku" skasowani przez Netflix

Drugi sezon serialubędzie zarazem ostatnim. Netflix postanowił, że nie będzie kontynuacji. [za: The Hollywood Reporter] Cress Williams dołączył do obsady dwóch filmów. Wzagra ojca młodego mechanika Daniela, który zakochany jest w głównej bohaterce, licealistce mającej wkrótce rozpocząć studia daleko od domu. Wbędzie liderem bandziorów, którzy zrujnowali życie umierającego na białaczkę starszego mężczyzny. Ten nie mając nic do stracenia, szuka zemsty. [za: Deadline]Serial BBCdoczeka się chińskiego remake'u. Akcja osadzona zostanie w latach 90. w Pekinie. Były to czasy boomu ekonomicznego. [za: The Hollywood Reporter] Joan Collins i jej siostra Jackie będą bohaterkami serialu telewizyjnego produkowanego przez Fable Pictures. Poznamy w nim życie sióstr od czasów młodości spędzonych w zrujnowanym przez wojnę Londynie, po przepych Beverly Hills lat 80. [za: Deadline]