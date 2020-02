BIULETYN: Animowana bajka o zakochanych królewiczach od HBO Max

Spotify i HBO Max łączą siły by wyprodukować 60-minutową animację. Projekt powstaje na podstawie podcastu pod tym samym tytułem, który jest słuchowiskiem o dzielnym Królewiczu Rupercie, który gotowy jest stawić czoła każdej przeciwności losu, byle tylko doprowadzić do zdjęcia klątwy ze swojego kraju. Po drodze spotyka przystojnego Królewicza Amira, który również wyruszył w świat z podobną misja. Bohaterowie łączą siły i szybko odkrywają, że jedyną rzeczą trudniejszą od ratowania ojczyzny jest podążanie za głosem serca... [za: Deadline]Epix zamawia drugi sezon serialu, którego gwiazdą jest Forest Whitaker. [za: The Hollywood Reporter] John Corbett dołączył do obsady serialustacji ABC. Fabuła inspirowana będzie działalnością Erin Brockovich. [za: Deadline]BBC One szykuje 6-odcinkowy thriller. Będzie to historia Anglika, który ścigany jest po bezdrożach Australii przez tajemnicze osoby ze swojej przeszłości. Problem w tym, że sam bohater nie pamięta, kim jest... [za: The Hollywood Reporter] Leo Howard otrzymali angaż do niezatytułowanego serialu, który będzie prequelem. Jego akcja osadzona jest 97 lat przed wydarzeniami znanymi z[za: Deadline]Netflix zamawia serial dokumentalny, którego bohaterką będzie tenisistka z Japonii, mistrzyni US Open z 2018 roku i Australia Open w 2019 roku Naomi Osaka. [za: Variety] Krysten Ritter zagra główną rolę w niezatytułowanym serialu bazującym na książce Charles Warady "Serial Killer Anonymous". Będzie to czarna komedia o seryjnej zabójczyni. [za: Deadline]Zmarł Joseph Vilsmaier , reżyser. Miał 81 lat. [za: The Hollywood Reporter] Ben Chanan napisze scenariusz serialudla stacji Sky. Będzie to ekranizacja powieści Zorana Drvenkara o Tarze O'Rourke i jej najbliższych przyjaciołach, którzy musza radzić sobie z romansami, niechcianą ciążą i wujem-gangsterem, któremu ukradli narkotyki. Tymczasem ich śladami podąża tajemniczy seryjny zabójca znany jako The Traveller. [za: Deadline] Janet Varney dołączyli do netfliksowego serialu. Jest to historia młodej piosenkarki country, która zanim stanie się sławna, musi pracować jako niania piątki dzieci pewnego kowboja. [za: Deadline]FOX zamawia serial o grupie studentów i ich nauczycielce, którzy zamierzają zrealizować remake. [za: Deadline] Richard Wong wyreżyseruje dla Disney+ film. Będzie to ekranizacja książki Melissy de La Cruz o 16-letniej Jisu Kim, która musi radzić sobie nie tylko ze szkolnymi problemami ale też z presją rodziców, którzy za wszelką cenę chcą ja wyswatać. Oczywiście ich idealny kandydat to Koreańczyk z krwi i kości... [za: Deadline]