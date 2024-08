TOP: Na te sequele musieliśmy długo czekać. Było warto?

TOP: Sequele zrealizowane po latach

O czym opowiada "T2: Trainspotiing?"

O czym opowiada "Twisters"?

O czym opowiada "Kolor pieniędzy"?

O czym opowiada "Blade Runner 2049"?

O czym opowiada "Top Gun: Maverick"?

Druga część kultowego filmu lat dziewięćdziesiątych XX wieku, dzięki której poznamy dalsze losy Marka Rentona ( Ewan McGregor ). Dowiemy się, czy rzeczywiście udało mu się wyrwać na dobre z brudnego, podziemnego życia Edynburga i heroinowego nałogu, przestępczego półświatka, w którym każdy czyn motywowany jest narkotykowym głodem. Daisy Edgar-Jones wciela się w Kate Cooper, byłą łowczynię burz, prześladowaną przez wspomnienia z niszczącym tornadem na studiach. Obecnie bada schematy burz na monitorach, bezpieczna w Nowym Jorku. Zostaje jednak ściągnięta z powrotem na otwarte równiny przez przyjaciela, Javiego, w celu przetestowania nowego, przełomowego systemu wykrywania burz. Tam spotyka Tylera Owensa ( Glen Powell ), czarującego i brawurowego bohatera mediów społecznościowych, z jego chełpliwą ekipą. Nagrywają i zamieszczają w sieci filmy z burzami – im bardziej niebezpieczne, tym lepiej. W miarę nasilania się sezonu burzowego dochodzi do przerażających, nigdy wcześniej niewidzianych zjawisk. Kate, Tyler i ich rywalizujące zespoły, znajdując się bezpośrednio na drodze wielu systemów burzowych, zbiegających się w środkowej Oklahomie, są zmuszeni do walki o życie.Eddie "Fast" Felson ( Paul Newman ), stary i doświadczony bilardzista, który już dawno wycofał się z branży, pewnego dnia spotyka godnego siebie ucznia, młodego i zdolnego Vincenta ( Tom Cruise ). Mężczyźni wyjeżdżają na tournee po knajpach, gdzie Eddie uczy Vincenta wszystkich znanych sobie sztuczek. Jednak po pewnym czasie między mistrzem i uczniem dochodzi do konfliktu, który doprowadza do tego, że na turnieju w Atlantic City stają przeciwko sobie.Minęło 30 lat od wydarzeń przedstawionych w filmie " Łowca androidów Ridleya Scotta . Wtedy w 2019 roku agent Rick Deckard ( Harrison Ford ) ścigał w Los Angeles zbuntowane androidy z serii Nexus 6. Teraz w 2049 roku do akcji wkracza nowy Blade Runner, czyli łowca - oficer K ( Ryan Gosling ). Niespodziewanie funkcjonariusz odkrywa spisek, który może zniszczyć pozostałości dawnego porządku i społeczeństwa. Żeby uratować i tak już zrujnowany świat, K musi poprosić o pomoc Deckarda. Problem w tym, że Rick ukrywa się od czasu, gdy w 2019 roku uciekł z Los Angeles...Po ponad 30 latach w służbie amerykańskiej marynarki wojennej Pete "Maverick" Mitchell ( Tom Cruise ) jest tam, gdzie powinien być - na szczycie. Jest mistrzowskim pilotem, testującym najnowocześniejsze maszyny. Kiedy staje na czele pilockiej spec-grupy szkolącej jej uczestników do udziału w misji, jakiej dotąd nie było, przychodzi mu spotkać się z porucznikiem Bradleyem Bradshawem ( Miles Teller ) o kryptonimie "Rooster", synem jego przyjaciela oficera Nicka Bradshawa, kryptonim "Goose", który przed laty zginął podczas jednej z misji. Maverick musi stawić czoła niepewnej przyszłości oraz duchom przeszłości. Mierzy się ze swymi lękami i demonami, czego kulminacją będzie ostateczne poświęcenie tych, którzy zostaną wybrani do misji.