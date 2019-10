BIULETYN: Komiks "Grass Kings" zmieni się w serial

Nominowany do Nagrody Eisnera komikszostanie zekranizowany w formie serialu. Jest to opowieść o Robercie Pike'u, który po śmierci zamordowanej córki zakłada na Alasce zakłada separatystyczną enklawę dla wyrzutków. [za: Deadline] Jake Austin Walker dołączył do obsady filmu. Jest to dramat sportowy inspirowany prawdziwą historią drużyny futbolowej złożonej z sierot. [za: Variety] Sophia Bush dołączyła do obsady serialu, który będzie spin-offem filmu. Będzie to historia Victora, nowego ucznia Creekwood High School. Chłopak ma problemy z przystosowaniem się do nowego miejsca i akceptacji swojej seksualności. Kiedy sytuacja staje się desperacka, postanawia poprosić Simona o pomoc... [za: Deadline] Uriah Shelton dołączył do obsady niezatytułowanego horroru Christophera Landona o nastolatce, która zamieniła się ciałami z seryjnym zabójcą i ma 24 godziny zanim zmiana stanie się permanentna. [za: The Hollywood Reporter] Peter Coyote dołączył do obsady serialupowstającego na bazie opublikowanych wspomnień byłego szefa FBI Jamesa Comeya. Coyote wcieli się w poprzednika Comeya, Robert Mueller, który potem został do prowadzenia śledztwa w sprawie wpływu Rosji na wynik wyborów prezydenckich USA. [za: Deadline] Rachel Blanchard dołączyli do obsadywedług powieści Patricii Highsmith . Jest to historia mężczyzny z wyższych klas, który za wszelką cenę chce uniknąć rozwodu. Godzi się więc, żeby jego żona miała kochanków. Sytuacja komplikuje się, kiedy kolejni mężczyźni znikają w niewyjaśnionych okolicznościach. [za: Collider] Lil Rel Howery dołączył do obsady filmu. Jest to prawdziwa historia umierającego nastolatka, który przed śmiercią napisał dla swojej rodziny piosenkę. Utwór stał się internetowym hitem. [za: The Hollywood Reporter] Jessica St. Clair znaleźli się w obsadzie komediowego serialu Netfliksa. Scenarzystów zainspirowało zarządzenie Donalda Trumpa o powstaniu Sił Kosmicznych - nowej agencji rządowej, która ma się zajmować zagrożeniami pozaziemskiego pochodzenia. [za: Deadline] Freddie Prinze Jr. znalazł się w obsadzie sequela serialu. Zagra muzyka, byłego męża głównej bohaterki, który pozostaje z nią w dobrych relacjach. Projekt powstaje dla platformy Peacock. [za: The Hollywood Reporter] Stephanie Allynne nakręcą opowieść o akceptowaniu własnej orientacji seksualnej, która inspirowana jest doświadczeniami Lauren Pomerantz , scenarzystki programu Ellen DeGeneres . [za: Deadline]Disney Junior zamawia serialo kurczach i emerytowanym psie policyjnym pilnujących porządku w sąsiedztwie. Projekt inspirowany jest serią książek dla dzieci Doreen Cronin. [za: The Hollywood Reporter] Danielle Macdonald dołączyła do obsady filmu. Będzie to historia kobiety, która postanowiła roztrwonić przed śmiercią fortunę zostawioną jej przez zmarłego męża. Nie przewidziała, że pożyje dłużej i teraz, bez grosza przy duszy postanawia przenieść się do Paryża, gdzie chce prowadzić skromną, anonimową egzystencję. [za: Deadline]