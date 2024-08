Radujcie się! Wraca "Pogoda na miłość"! Kto w obsadzie?

Hit telewizji "Pogoda na miłość"

Sophia Bush jako Brooke Davis

Hilarie Burton jako Peyton Sawyer

Zwiastun serialu "Pogoda na miłość"

Serialmiał swoją premierę na antenie The WB (później zmienione na The CW) w 2003 roku. Punktem wyjścia była historia dwóch przyrodnich braci. Lucasa i Nathana łączyły skomplikowane relacje. Teraz musieli nauczyć się żyć razem chodząc do tego samego liceumSerial z czasem mocno się rozbudował zwiększając liczbę głównych bohaterów.przekształciła się w wielowątkową opowieść o życiowych perypetiach młodych ludzi: miłości, przyjaźni, stracie, zdradzie.Szczegóły sequela nie są na razie znane. Wiadomo jednak, że co najmniej dwie osoby z oryginalnego serialu powrócą. Są to:Brooke i Peyton wciąż utrzymują kontakt ze sobą. Teraz same są matkami nastolatków. Ich życie wciąż składa się z tych samych problemów, co przed laty: jak radzić sobie z uczuciowymi rozterkami i własnymi ambicjami.Portal Deadline twierdzi, że rozmowy prowadzone są również z innymi gwiazdami " Pogody na miłość ". Na razie jednak nie ma informacji o tym, że James Lafferty Paul Johansson powrócą. Portal Deadline twierdzi też, żeScenarzystką sequela jest Becky Hartman Edwards