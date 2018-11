BIULETYN: Netflix kasuje "The Good Cop"

Nie będzie drugiego sezonu serialu. Projekt został skasowany przez platformę Netflix. [za: Deadline] Dominic Cooper został gwiazdą serialu komediowego stacji Sky. Projekt nosi tytułi opowiada o trenerze pracującym w jednej z siłowni, której klientelę stanowią osoby zafiksowane na punkcie Instagrama i selfie. [za: Deadline]Twórcyszykują dla Netfliksa nowy serial -. Jest to opowieść o pasażerach statku, którzy opuszczają Europę i wyruszają w podróż do Ameryki, gdzie liczą na lepsze życie. Na morzu natykają się na inny statek z migrantami, dryfujący. To, co znajdą na pokładzie, zamieni podróż do ziemi obiecanej w koszmar. [za: Deadline]Paramount Players zamierza zrealizować filmwedług scenariusza Jima Hechta . Będzie to historia 11-letniego youtubera, która postanawia nakręcić odcinek o tym, jak otwiera sejf swojego ojca. Tak oto uwalnia Puka i jego bandę wrednych psotników, którzy zaczynają terroryzować niewielkie miasteczko. [za: Deadline] William R. Moses dołączył do obsady filmu. Jest to historia 17-letniego Andy'ego, który pod wpływem historii opowiadanych mu przez mieszkającego w pobliskim lesie pustelnika zaczyna wierzyć w spiskową teorię obejmującą praktycznie wszystkich mieszkańców jego rodzinnego miasta. [za: The Hollywood Reporter]