BIULETYN: Nie żyje Sid Haig

Getty Images © Michael Tullberg



W weekend zmarł Sid Haig , aktor znany chociażby z filmów Roba Zombie . [za: The Hollywood Reporter] Jun Kunimura , Miyavi Lee Ishihara i Miku Martineau dołączyli do obsady. To historia płatnej zabójczyni, która została otruta i umrze najpóźniej za 24 godziny. Swoje ostatnie chwile postanawia spędzić, przemierzając ulice Tokio i pragnąc samodzielnie zemścić się na swoich mordercach. [za: Deadline] Will Arnett dołączył do obsady serialu komediowego. Będzie to historia trzech młodych piłkarzy. [za: The Hollywood Reporter]Village Roadshow szykuje ekranizację ekologicznego horroru Charlesa Pellegrino. Będzie to opowieść o grupie naukowców, którzy próbują zatrzymać reakcję łańcuchową prowadzącą do zniszczenia życia na Ziemi zapoczątkowaną masowym wymieraniem owadów. Scenariusz przygotują Dan Berk Robert Olsen . [za: Deadline] Queen Latifah będzie gwiazdą serialu platformy Quibi noszącego tytuł. Zagra detektywa wydziału zabójstw prowadzącą śledztwo w sprawie morderstwa dziewczyny. W obsadzie są też Chosen Jacobs Tony Hale . [za: The Hollywood Reporter] Adam Budron zagrają główne role w filmie, który wyreżyseruje Bandar Albuliwi . Będzie to historia astrofizyczki, która próbuje dopasować się do życia w społeczeństwie po śmierci swojego męża. [za: Screen Daily]