BIULETYN: Nowy "Sponge-Bob" z Keanu Reevesem w USA ominie kina

Paramount Pictures zdecydowało, że film " SpongeBob Film: Na ratunek " nie trafi do amerykańskich kin. Zamiast tego zostanie od razu zaprezentowany na platformie CBS All Access. Przy okazji przeniesiono premierę planowaną na sierpień. Teraz ma zadebiutować w Stanach w pierwszej połowie przyszłego roku. [za: Variety]Wiemy już, gdzie przeniesie się serial YouTube'a " Cobra Kai ". Projekt przejęła platforma Netflix. Znajdą się tam dwa znane już fanom sezony oraz trzeci, który nie miał jeszcze swojej premiery. [za: The Hollywood Reporter]Seriale "Y: The Last Man" oraz "American Horror Stories" (spin-off cyklu " American Horror Story ") nie będą emitowane na antenie FX. Zamiast tego trafią na platformę Hulu w ramach marki FX on Hulu. [za: TV Line]Platforma Hulu będzie również domem dla ostatniego serialu Marvel Television, który trafi do produkcji zanim studio to trafiło pod bezpośrednie rządy Kevina Feige'a. To "Hellstrom". Jest to historia Daimona i Satany, dzieci ze związku Szatana i ludzkiej kobiety. W tytułowej roli wystąpił Tom Austen . [za: Deadline]Dr Anthony Fauci, czołowy amerykański immunolog i ekspert od wszelkiego rodzaju wirusowych epidemii, będzie bohaterem pierwszego sezonu serialu-antologii "Outliers". Projekt powstaje dla platformy HBO Max. Każdy sezon ma być poświęcony innej osobie, która odniosła sukces w swojej dziedzinie. Serial ma pokazać, co czyniło te osoby niezwykłymi i jaki koszt miał ich sukces. [za: The Hollywood Reporter]HBO Max przejęło plany realizacji filmu "We Were There, Too". Autorkami scenariusza są Gloria Calderón Kellett Natasha Rothwell . Film ma być klasyczną opowieścią o dorastaniu w stylu filmów z lat 80. Inny będzie jedyni zestaw bohaterów. Stanowić go będą osoby o innych kolorach skóry niż biały oraz innych orientacjach seksualnych niż hetero. [za: Deadline]Reżyser " Przepraszam, że przeszkadzam Boots Riley szykuje serial. Projekt nosi tytuł "I'm A Virgo". Będzie to mroczna, absurdalna i zabawna opowieść o mierzącym prawie 4 metry Afroamerykaninie, który mieszka w Oakland. [za: Deadline]Będzie ciąg dalszy procesu o kradzież przez Guillermo del Toro własności intelektualnej. Sąd drugiej instancji przyjął apelację nagrodzonego Pulitzerem Paula Zindela, który twierdzi, że " Kształt wody " powstał na bazie jego sztuki "Let Me Hear You Whisper". Sędzia przyznał, że podobieństwa są widoczne. Uznał jednak, że potrzebne są dodatkowe ekspertyzy, które mają wykazać, czy podobieństwa fabularne są przypadkową zbieżnością czy też doszło do plagiatu. [za: The Hollywood Reporter] Alister Grierson , reżyser " Sanctum 3D ", szykuje nowy horror. Projekt nosi tytuł "Bloody Hell". Jego akcja osadzona jest w Boise w Idaho i Helsinkach w Finlandii. Rex Coen ( Ben O'Toole ) ucieka z krają przed mroczną przeszłością. Pech chce, że trafia w jeszcze gorsze miejsce... Autorem scenariusza jest Robert Benjamin. [za: Deadline]Producent David Guillod został aresztowany przez policję z Santa Barbary. Został bowiem oskarżony aż o 11 przestępstw. Są wśród nich zarzuty o porwanie trzech kobiet. Jeśli zostanie skazany, może spędzić w więzieniu nawet 21 lat. Kaucja została wyznaczona na 3 miliony dolarów. [za: Deadline]Książka Williama Dalrymple'a "The Anarchy: The Relentless Rise Of The East India Company" stanie się podstawą dla scenariusza serialu telewizyjnego. Książka opisuje ponad 250-letnią historię Brytyjskiej Kompanii Wschodnioindyjskiej. Była to korporacja handlowa założona przez grupę angielskich inwestorów, której Elżbieta I nadała monopol handlowy z Indiami Wschodnimi. W swoim apogeum Kompania stanowiła filar ekonomicznego i imperialnego rozwoju Wielkiej Brytanii. [za: Deadline]Platforma Disney+ 15 września wejdzie do ośmiu kolejnych europejskich państw. Niestety nie ma wśród nich Polski. Są za to: Portugalia, Belgia, Luksemburg, Islandia, Finlandia, Norwegia, Szwecja i Dania. [za: Deadline]