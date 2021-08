BNP Paribas Dwa Brzegi — zwycięzcy plebiscytu publiczności

Dziękujemy wszystkim widzom, którzy byli z nami na BNP Paribas Dwa Brzegi i zdecydowali się na oddanie głosu w plebiscycie publiczności.Ze względu na fakt, że "Muzyka – moja miłość" jest bardzo lubianym cyklem, w tym roku zdecydowaliśmy się na potraktowanie głosów na filmy z tej sekcji odrębnie.Z radością ogłaszamy zwycięskie filmy:— w sekcji ŚWIAT POD NAMIOTEM: " Polański, Horowitz. Hometown " (reż. Anna Kokoszka-Romer Mateusz Kudła ),— w sekcji MUZYKA – MOJA MIŁOŚĆ: " FANNY: The Right to Rock " (reż. Bobbi Jo Hart).Już dziś serdecznie zapraszamy do udziału w BNP Paribas Dwa Brzegi – 16. Festiwalu Filmu i Sztuki, który odbędzie się w dniach 30 lipca – 7 sierpnia 2022 r. w Kazimierzu Dolnym i Janowcu nad Wisłą.