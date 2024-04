Ben Stiller wreszcie nakręci film! Gwiazda "The Bear" brudnym gliną

Jeremy Allen White w prawdziwej historii brudnego gliny

Michael Dowd i Hollywood

Zwiastun dokumentu "The Seven Five"

Projekt, o którym mowa, to ogłoszony jeszcze w 2020 roku. Punktem wyjścia dla niego, jest dokument z 2014 roku pod tym samym tytułem , który z kolei opowiadał prawdziwą historię z lat 80. XX wieku.Bohaterem filmu był Michael Dowd, nowojorski policjant z 75 komisariatu na Brooklynie (stąd tytuł). W latach 1986-92 kierował on zorganizowaną grupą przestępczą, której członkami byli policjanci. Grupa zajmowała się kradzieżami, rozbojami, wymuszeniami oraz handlem narkotyków. Aresztowania Dowda wstrząsnęło Ameryką, ponieważ odsłoniło niewyobrażalny poziom korupcji stróżów prawa. Dowd został skazany na 14 lat pozbawienia wolności.Jak donosi Jeff Sneider, Stiller ma już wybraną gwiazdę filmu. To rozchwytywany ostatnio Jeremy Allen White , którego znacie doskonale z serialu " The Bear " jak i filmu " Bracia ze stali ".Hollywood jest zainteresowane zrobieniem filmu o Michaelu Dowdzie od premiery dokumentu. Pierwotnie miał go nakręcić Yann Demange Później mówiło się, że Aaron Taylor-Johnson Nicholas Hoult mogą zagrać Dowda.Kilka lat temu z projektem związał się Ben Stiller . Scenariusz dla niego napisał autor " Faworyty