Ben Stiller będzie trojaczkami

Ben Stiller i prawdziwa historia trzech identycznych braci

Zwiastun filmu "Bliscy nieznajomi"

. Aktor, który pojawiał się dotąd w epizodach (np. jako Tony Wonder w serialu " Bogaci bankruci "), terazAkcja serialu rozgrywać się będzie wna przestrzeni kilku dekad. Będzie to historia. Trójka obcych sobie osób odkrywa, że w rzeczywistości są. Spotkali się dopiero w wieku 19 lat. Ich historię poznał świat dając im rozgłos. Jednak spotkanie zapoczątkowało też serię niezwykłych i niepokojących wydarzeń. Ben Stiller zagra trójkę głównych bohaterów. Będzie też jednym z producentów show, który powstaje w Sony TV. Studio zamierza zaproponować serial limitowany stacjom telewizyjnym i platformom licząc na atrakcyjne oferty.Fabuła serialu bazuje na. Film Tima Wardle'a opowiada o spotkaniu trzech identycznych 19-latków - dorastających z dala od siebie braci - do którego doszło w latach 80. Historia ta natychmiast stała się sensacją medialną - trojaczki pojawiały się w prasie i telewizji, wystąpiły nawet w kultowym " Rozpaczliwie poszukując Susan " i założyły nowojorską knajpę Triplets. Ale film " Bliscy nieznajomi , przeobrażając się w śledztwo mające wyjaśnić, kto stał za rozdzieleniem rodzeństwa i jaki miał w tym cel. Stawia przy tym odwieczne pytanie psychologii: czy na to, jacy jesteśmy, większy wpływ mają geny, czy wychowanie? Bliscy nieznajomi " zdobyli nagrodę Gildii Reżyserów i nominację do BAFTA.