Sean Penn i Ben Stiller z dożywotnim zakazem wjazdu do Rosji

Czym narazili się Rosji Sean Penn i Ben Stiller?

Morgan Freeman też z zakazem wjazdu do Rosji

Rosja ogłosiła nową listę zawierającą nazwiska 25 Amerykanów, którzy otrzymali dożywotni zakaz wjazdu do tego kraju. Wśród polityków i biznesmenów znalazło się też dwóch aktorów: Sean Penn Ben Stiller . Lista to reakcja władz rosyjskich na sankcje wprowadzone przez USA po inwazji Rosji na Ukrainę w lutym tego roku. Sean Penn przybył do Ukrainy wkrótce po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji. Spotkał się wtedy z prezydentem kraju Wołodymyrem Zełenskim i w ostrych słowach skrytykował Rosję. Penn z Ukrainą był już wcześniej związany, ponieważ pracował tam na filmem dokumentalnym. Po rozpoczęciu inwazji zmienił jednak plany i postanowił zrobić dokument właśnie o ataku Rosji na suwerenność Ukrainy. Ben Stiller w czerwcu odwiedził Polskę, gdzie spotkał się z uchodźcami z Ukrainy. Potem pojechał do Kijowa, gdzie rozmawiał z prezydentem Ukrainy. Publicznie nie ukrywał, że popiera Ukraińców w walce o obronę ojczyzny.To nie pierwsza tego typu lista opublikowana przez Rosję. Już w maju zakazano wjazdu do Federacji Rosyjskiej 963 osobom. Wtedy również znaleźli się na liście ludzie ze świata kina.Do Rosji nie mogą wjechać aktor Morgan Freeman oraz reżyser Rob Reiner . Władze rosyjskie nie mogą im darować tego, że w 2017 roku powołali do życia NGO, którego celem było przeprowadzenie śledztwa w sprawie wyborów rosyjskich z 2016 roku, co do których istnieje poważne podejrzenie, że na ich wynik miał wpływ Kreml.Niemile widziany w Rosji jest też producent i twórca nieistniejącej już platformy streamingowej Quibi Jeffrey Katzenberg