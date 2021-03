Berlinale 2021: Pierwsze nagrody dla "Summer Blur" i "The Fam"

Grand Prix w konkursie Generation Kplus

Grand Prix w konkursie Generation 14plus

UPDATE: Poznaliśmy również zdobywców nagród w konkursie filmów krótkometrażowych:

Dobiega końca pierwsza część tegorocznego Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Berlinie . Jutro w południe poznamy laureatów głównych nagród. Jednak pierwsze wyróżnienia już zostały przyznane.Poznaliśmy zwycięzców w konkursie Generation prezentującym filmy dla i o dzieciach i młodzieży.otrzymał chiński dramat " Han Nan Xia Ri " (Summer Blur)Specjalne wyróżnienie w konkursie Generation Kplus otrzymał argentyński dramat " Una escuela en Cerro Hueso " (A School in Cerro Hueso)otrzymał szwajcarski film " La Mif " (The Fam)Specjalne wyróżnienie w konkursie Generation 14plus otrzymał amerykański film " Cryptozoo Latem, podczas drugiej części Berlinale , swoje nagrody przyznają widzowie.