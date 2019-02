Bez niespodzianki: Sony zapowiada "Hotel Transylwania 4"

3 2 1



Ta wiadomość nikogo nie zaskoczy. Sony właśnie zapowiedziało, że powstanie czwarta część animowanego cyklu. Co więcej, studio już wyznaczyło datę premier. W Stanach obraz zadebiutuje 22 grudnia 2021 roku.Grudniowa premierato nowość w historii cyklu. Dwie pierwsze części debiutowały we wrześniu, a trzecia część, która w skali globu okazała się najbardziej kasowa przekraczając granicę pół miliarda dolarów (528,6mln), trafiła do kin w lipcu.Jest to również spore ryzyko. Tę samą datę już wcześniej zarezerwował dla siebie Warner Bros. (szykuje premierę animacji) oraz Disney (szykuje premierę aktorskiego widowiska). Studio Universal Pictures wprowadzi wtedy musical. Zaś zaledwie pięć dni wcześniej wystartujeO fabule czwartej częścina razie nic nie wiadomo.