Bez nowych seriali z cyklu "24 godzin"... na razie

Mamy złą wiadomość dla tych, którzy czekali na powrót do świata znanego z serialu. Na antenie stacji FOX w najbliższym czasie nie pojawią się żadne związane z nim projekty.Oznacza to, że dwa seriale, które były w przygotowaniu, oficjalnie zostały skasowane. Pierwszym z nich miał być thriller prawniczy czasu rzeczywistego, nad którym pracowali Howard Gordon Jeremy Doner . Drugim był prequel opowiadający o początkach Jacka Bauera, który przygotowywali Gordon Szefowie stacji FOX nie rezygnują jednak z samego pomysłu, by do świata serialupowrócić. Czekają jednak na pomysł, który w ich ocenie będzie godnym następcą oryginału.