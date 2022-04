Kiefer Sutherland powróci jako Jack Bauer? Aktor nie mówi "nie"

Czy jest szansa na powrót Jacka Bauera?

"24 godziny" - wielki hit telewizji

Zwiastun serialu "24: Jeszcze jeden dzień"

Jedną z najbardziej znanych ról w karierze Kiefera Sutherlanda jest Jack Bauer z serialu " 24 godziny ". Wydawało się jednak, że jego przygoda z tą postacią należy już do historii. Ostatnio w wywiadzie dla GQ Sutherland powiedział jednak, że tęskni za Jackiem i mógłby raz jeszcze go zagrać. Kiefer Sutherland stwierdził, że uwielbiał grać Jacka Bauera. Uważa również, że jego historia nie została ostatecznie zamknięta. Dodał, że jeśli powstanie scenariusz, który będzie miał ręce i nogi i w opinii aktora w ciekawy sposób rozbuduje cykl, to będzie go całkowicie wspierał, nawet jeśli jego udział miałby być ograniczony.Nie jest to pierwszy w ostatnim czasie wywiad Sutherlanda , w którym pozostawia otwartym drogę do powrotu Jacka Bauera. W rozmowie z dziennikarzami NME stwierdził, że jego zdaniem najwięcej sensu miałby serial z nową obsadą. Bohaterowie mogliby próbować ściągnąć z powrotem Jacka Bauera. Kiefer Sutherland pojawił się jako Jack Bauer w serialu " 24 godziny " w listopadzie 2001 roku. Każdy sezon składał się z 24 odcinków. Każdy odcinek to jedna godzina z dnia, któremu poświęcony jest cały sezon. Jack Bauer jako członek jednostki antyterrorystycznej zmaga się z najpoważniejszymi zagrożeniami dla Ameryki.Serial cieszył się olbrzymią popularnością. Ma również na swoim koncie liczne nagrody (w tym Złoty Glob dla najlepszego serialu dramatycznego). W sumie powstało 8 sezonów liczących 192 odcinki.Między szóstym a siódmy sezonem powstał film telewizyjny " Przez 24 godziny - Odkupienie ". Zrealizowano go, ponieważ strajk scenarzystów opóźnił prace nad siódmym sezonem i film miał stanowić swoisty pomost.Jednak po zakończeniu ósmego sezonu istniały plany nakręcenia filmu kinowego, do którego scenariusz napisał Billy Ray Przez chwilę 20th Century Fox rozważał nawet realizację "Die Hard 24/7", w którym Jack Bauer połączyłby siły z Johnem McClane'em , ale ostatecznie studio zdecydowało się, że ten drugi dostanie własny film - " Szklaną pułapkę 5 ".Przez chwilę z filmem związany był Tony Scott . Jeszcze w 2012 roku wydawało się, że Jack Bauer pojawi się na ekranach kinowych za sprawą scenarzysty Marka Bombacka . Jednak w 2013 roku uznano projekt za zbyt drogi. Zamiast tego postanowiono, że powstanie serial limitowany " 24: Jeszcze jeden dzień ".Później Fox rozbudowywało uniwersum już bez Jacka Bauera. Efektem tych działań był serial " 24: Dziedzictwo ". Został on jednak skasowany po jednym sezonie.